Алтайский ПФР попросил не использовать пенсионеров в политических интересах

Одна из парламентских партий завалила отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю сотнями обращений от избирателей, написанных на ее бланке. Управляющий региональным отделением ПФР Борис Трофимов полагает, что партия "поймала волну" и использует пенсионеров в электоральных целях. Однако эта акция дает людям ложные надежды на повышение пенсии и создает дополнительную нагрузку на сотрудников фонда, которые сегодня и без того завалены работой.
Обращения, которые эта партия помогает подготовить пенсионеру на своем бланке, поступают в отделение ПФР по Алтайскому краю на ул. Партизанскую, 94. По словам Бориса Трофимова, уже пришли сотни документов. Пенсионеры пишут, что пенсию им установили неверно, и требуют перерасчета.
Борис Трофимов,
управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:
Я могу понять, когда включаются адвокаты и отстаивают права. Но когда политики (независимо от фланга) используют пенсионеров в своих интересах... Ну не надо использовать пенсионеров!
Причем в каждом обращении может быть десяток позиций, на которые надо дать ответ: каков размер моего стажевого коэффициента, дополнительный повышающий коэффициент, когда производились индексации моей пенсии, назовите расчетный размер пенсии на 2002 год и т. д.
Увы, просьбы повысить пенсию, как правило, имеют отрицательный ответ от ПФР: "Выхлоп для гражданина нулевой", — поясняет Трофимов. И в этом смысле помощь партии в оформлении заявлений на своем бланке рождает в людях ложные надежды.
Борис Трофимов,
управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:
Мы обязаны ответить на каждое обращение. Для сотрудников Пенсионного фонда это большие трудозатраты. С другой стороны, человек считает, что ему помогут. А ему не помогают. Из всех сотен обращений мы ответили, подчеркиваю, на все, а фактический перерасчет не провели никому.
В последние полтора месяца тематика обращений изменилась. С подачи этой же партии люди просят пересчитать им пенсию в связи с отпуском по уходу за ребенком, в который они уходили в свое время. Однако просьбы провести перерасчет будут рассмотрены независимо от того, поступают они на бланке партии или лично от пенсионера, который за помощью к партии не прибегал.
Борис Трофимов пояснил, что еще с 1 января 2015 года была введена новая формула расчета пенсии — на основе баллов, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности. Но не только трудовой: в страховой стаж включаются, в частности, баллы за период отпуска по уходу за каждым ребенком одного из родителей (до полутора лет) — этот период называют нестраховым.
Но только в мае 2017 года в Минтруда РФ разъяснили, что включать нестраховые периоды можно было не только тем, кто вышел на пенсию после 1 января 2015 года, но и более ранним пенсионерам. Поэтому сейчас в ПФР по Алтайскому краю поступает масса заявлений от жителей края пенсионного возраста. Но не всем выгоден учет нестрахового периода: у 30% пенсионеров перерасчет привел бы к уменьшению пенсии, поэтому им его не делают.
Борис Трофимов иронизирует: "Ну, молодцы, поймали волну. Вот вы, журналисты, возьмите бланки своих газет, опубликуйте их. Тираж, гарантирую, поднимется", — говорит он.
Впрочем, в самой партии опубликовали на своем сайте информацию об одном успешном случае. Так, 75-летней женщине помогли составить заявление в ПФР, после чего ей пересчитали пенсию и выплатили разово определенную сумму, а также добавили к пенсии около 200 рублей.
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