Алтайский ПФР попросил не использовать пенсионеров в политических интересах

Обращения, которые эта партия помогает подготовить пенсионеру на своем бланке, поступают в отделение ПФР по Алтайскому краю на ул. Партизанскую, 94. По словам Бориса Трофимова, уже пришли сотни документов. Пенсионеры пишут, что пенсию им установили неверно, и требуют перерасчета.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Я могу понять, когда включаются адвокаты и отстаивают права. Но когда политики (независимо от фланга) используют пенсионеров в своих интересах... Ну не надо использовать пенсионеров!

Причем в каждом обращении может быть десяток позиций, на которые надо дать ответ: каков размер моего стажевого коэффициента, дополнительный повышающий коэффициент, когда производились индексации моей пенсии, назовите расчетный размер пенсии на 2002 год и т. д.

Увы, просьбы повысить пенсию, как правило, имеют отрицательный ответ от ПФР: "Выхлоп для гражданина нулевой", — поясняет Трофимов. И в этом смысле помощь партии в оформлении заявлений на своем бланке рождает в людях ложные надежды.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Мы обязаны ответить на каждое обращение. Для сотрудников Пенсионного фонда это большие трудозатраты. С другой стороны, человек считает, что ему помогут. А ему не помогают. Из всех сотен обращений мы ответили, подчеркиваю, на все, а фактический перерасчет не провели никому.

В последние полтора месяца тематика обращений изменилась. С подачи этой же партии люди просят пересчитать им пенсию в связи с отпуском по уходу за ребенком, в который они уходили в свое время. Однако просьбы провести перерасчет будут рассмотрены независимо от того, поступают они на бланке партии или лично от пенсионера, который за помощью к партии не прибегал.

Борис Трофимов пояснил, что еще с 1 января 2015 года была введена новая формула расчета пенсии — на основе баллов, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности. Но не только трудовой: в страховой стаж включаются, в частности, баллы за период отпуска по уходу за каждым ребенком одного из родителей (до полутора лет) — этот период называют нестраховым.

Но только в мае 2017 года в Минтруда РФ разъяснили, что включать нестраховые периоды можно было не только тем, кто вышел на пенсию после 1 января 2015 года, но и более ранним пенсионерам. Поэтому сейчас в ПФР по Алтайскому краю поступает масса заявлений от жителей края пенсионного возраста. Но не всем выгоден учет нестрахового периода: у 30% пенсионеров перерасчет привел бы к уменьшению пенсии, поэтому им его не делают.

Борис Трофимов иронизирует: "Ну, молодцы, поймали волну. Вот вы, журналисты, возьмите бланки своих газет, опубликуйте их. Тираж, гарантирую, поднимется", — говорит он.

Впрочем, в самой партии опубликовали на своем сайте информацию об одном успешном случае. Так, 75-летней женщине помогли составить заявление в ПФР, после чего ей пересчитали пенсию и выплатили разово определенную сумму, а также добавили к пенсии около 200 рублей.