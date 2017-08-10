Очереди в пять утра. Почему алтайские пенсионеры атаковали офисы ПФР

"Мне нужен талон"

Самый большой наплыв посетителей в клиентские службы алтайского отделения Пенсионного фонда РФ был в июле. Ежедневно за перерасчетом обращалась чуть не тысяча пенсионеров. И это — плюс к обычным посетителям. Очереди порой занимали в пять утра, тем более, что прошел слух (абсолютно ложный): якобы оформить перерасчет надо до 1 августа, или останешься без прибавки.

Такой же наплыв и в других регионах — история-то эта не алтайская, рассказывает Борис Трофимов, управляющий отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

В Барнауле 55 точек Пенсионного фонда РФ для приема клиентов (то есть 55 кабинок). Клиентская служба принимает документы, а обрабатывают их в специальном центре. Но "бэк-офисы" с непривычной нагрузкой едва справляются. Бывает, что до документов каких-то граждан доходят только через месяц. "Но за пределы месяца мы никогда не выходили", - говорит Трофимов.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Люди приходят в клиентскую службу. Там, скажем, 18 кабинок. Народу много. Мы открываем дополнительные кабинеты для приема документов. Но сталкиваемся с тем, что пенсионеры нередко не хотят в них идти: "Мне нужен талон", - говорят (талончик электронной очереди. — Прим. altapress.ru). Объясняем: мы вас всех примем. Придет 500 — примем 500. Нет. "Мне талон не дали".

Разъяснения вышли в мае

Нынешняя история связана с введением еще с 1 января 2015 года новой формулы расчета пенсии — на основе баллов, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности. Но не только трудовой: в страховой стаж включаются, в частности, баллы за период отпуска по уходу за каждым ребенком одного из родителей (до полутора лет) — этот период называют нестраховым.

И вот 2,5 года спустя, в мае 2017 года, министерство труда и соцзащиты РФ подготовило разъяснение: эта норма распространяется не только на тех, кто вышел на пенсию после 1 января 2015 года. Но и на более ранних пенсионеров.

Правда, законодатель предусмотрел: чтобы оформить перерасчет, надо обратиться в ПФР с заявлением и документами. И народ пошел: за первые полтора месяца в клиентские службы ПФР обратились около 40 тыс. жителей края, в том числе 15 тыс. барнаульцев.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Вчера у меня на приеме была женщина, которая вышла на пенсию в 1990 году. Ей 77 лет. Ребенку 56. Она пришла проконсультироваться, имеет ли право на пересчет. Она имеет право. Каждая из женщин-пенсионеров, которая в свое время была в отпуске по уходу за ребенком, имеет право прийти к нам. И они к нам приходят.

Кому положен перерасчет?

Перерасчет сделают всем, кто был в отпуске по уходу за ребенком, если в эти периоды имеются перерывы в работе и если, заменив период работы "нестраховым" периодом ухода за ребенком, это выгодно.

Отпуск за первого ребенка дает 1,8 баллов, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — 5,4 балла за каждый год ухода. Баллы начисляются не более, чем за четырех детей.

Насколько увеличивают пенсии, если перерасчет был сделан? По опыту полуторамесячной работы отделения ПФР по Алтайскому краю, если у женщины было два ребенка, средняя сумма увеличения — 216 рублей. Три ребенка — 575 рублей, четыре и более - 883 рубля. Но перерасчет сделают, конечно, сугубо индивидуально.

Кому это выгодно?

Однако выгоден перерасчет не всем.

Борис Трофимов,

управляющий отделение ПФР по Алтайскому краю:

Если один ребенок, не спешите в Пенсионный фонд. Если один ребенок, статистика полутора месяцев показывает: увеличение размера пенсии при перерасчете - 45 рублей. А у 30% посетителей ПФР замена периода работы нестраховым периодом невыгодная, поэтому пенсию им оставляют на прежнем уровне. Но и уменьшения пенсии, после посещения ПФР, конечно же, не будет.

По словам Бориса Трофимова, как правило, если размер пенсии выше 10-11 тыс. рублей и мама лишь дважды была в отпуске по уходу за детьми (то есть у нее двое), начисление баллов за эти периоды не дают прибавки. В отделении ПФР по Алтайскому краю даже показали пример такого невыгодного варианта.

Справка

Когда перерасчет невыгоден Гражданка Н, имеет двоих детей. Стаж работы 23 года, отношение по зарплате максимальное: 1,2 (отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной зарплате в РФ). Размер пенсии 10 792,59 рублей. При перерасчете у женщины стажа три года работы заменили на три года ухода за ребенком. Ее стаж стал 20 лет. После перерасчета пенсия должна была бы уменьшиться на 3,46 рублей. Ей перерасчет невыгоден, поэтому пенсию ей оставили в прежнем размере.

Как подать заявление

Сегодня наплыв в клиентские службы ПФР пошел на спад: если в июле было до 1 тыс. обращений в день, то сейчас это 600-700 по всему краю.

Борис Трофимов,

управляющий отделение ПФР по Алтайскому краю:

Мы открыли дополнительные рабочие места, в том числе здесь, в отделении. Договорились с нашим партнером МФЦ, спасибо ему: с 7 августа можно сюда подавать заявление на перерасчет.

Кроме того, можно записаться на прием через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР (раздел "Запись на прием") или через мобильное приложение "ПФР электронные сервисы". Тот, кто имеет учетную запись на портале "Госуслуги", может подать заявление о перерасчете пенсии.

По сведениям алтайского отделения ПФР, в Алтайском крае 390 тыс. женщин-пенсионеров, которым назначили пенсию до 1 января 2015 года.

Факт

Перерасчет производится с 1-го числа того следующего после подачи заявления месяца. Но не задним числом.