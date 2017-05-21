Британские ученые открыли "самый лучший способ довести женщину до оргазма"

Британские ученые не устают радовать мир своими открытиями. Теперь они взялись за секрет женского оргазма. В научном труде, который описывает это исследование, деятели науки выяснили, что британки любят различные секс-гаджеты, передает "Рен-ТВ".
Оказалось, что 37% взрослых жительниц Британских островов предпочитают использовать различные секс-игрушки, еще 35% нравятся грубые веревки, ремни и шелковые пояса.
По данным исследователей, если сочетать все эти приспособления с интимной смазкой, это верный способ добиться оргазма у местных женщин, сообщает Nation News.
Но вместе с тем, британские женщины не любят раскрывают свои фантазии мужчинам, и не все дамы готовы обсуждать с партнерами причины отсутствия этого самого оргазма.
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