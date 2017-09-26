Буевич вместо Зубович: стало известно, кто возглавит гордуму Барнаула

Заместителем председателя будет предложен Сергей Струченко, работавший и в прошлом составе гордумы.

Фракцию "Единая Россия", вероятнее всего, возглавит новичок городского парламента, учредитель компании "Дверидофф" Вячеслав Перерядов (в прежнем составе руководителем был Иван Огнев).

Галина Буевич сменит на посту председателя гордумы Людмилу Зубович, которая возглавляла депутатский корпус два срока подряд. Но главой города, как предшественница, Буевич уже не будет: недавними изменениями в Устав в городе устранили двуглавость, когда были глава города и глава администрации.