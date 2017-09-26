Буевич вместо Зубович: стало известно, кто возглавит гордуму Барнаула

Председателем Барнаульской городской Думы с высокой долей вероятности станет действующий ректор Алтайского государственного института культуры Галина Буевич. Ее кандидатуру, по данным altapress.ru, будет выдвигать "Единая Россия". Учитывая, что партия на выборах "взяла" 30 мандатов из 40, вопрос можно считать решенным.
Заместителем председателя будет предложен Сергей Струченко, работавший и в прошлом составе гордумы.
Фракцию "Единая Россия", вероятнее всего, возглавит новичок городского парламента, учредитель компании "Дверидофф" Вячеслав Перерядов (в прежнем составе руководителем был Иван Огнев).
Галина Буевич сменит на посту председателя гордумы Людмилу Зубович, которая возглавляла депутатский корпус два срока подряд. Но главой города, как предшественница, Буевич уже не будет: недавними изменениями в Устав в городе устранили двуглавость, когда были глава города и глава администрации.
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