Каким будет новый состав Барнаульской гордумы

Избирательная комиссия Барнаула подвела итоги выборов в Барнаульскую гордуму и опубликовала официальное решение с поименным перечнем депутатов. Однако учитывая, что большинство партийных списков возглавляли люди, которые очевидно откажутся от мандата в пользу других кандидатов, итоговый состав парламента будет выглядеть чуть иначе.
С учетом документа горизбиркома и данных партий на 20 сентября, новый состав Барнаульской гордумы будет следующим образом:
"Единая Россия"
По одномандатным округам:
- Ксения Белоусова, гендиректор СК "Алгоритм"
- Марат Жумадилов, гендиректор "Алтайского геофизического завода"
- Александр Локтев, директор по стратегическому развитию "Барнаульского пивоваренного завода"
- Сергей Струченко, замдиректора в МУП "Энергетик"
- Алексей Маликов, гендиректор клиники "Пигмалион"
- Евгений Кулешов, предприниматель
- Юрий Ряполов, председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула
- Алексей Меркулов, предприниматель
- Галина Буевич, ректор АГИК
- Дмитрий Абалымов, директор "Газэнергомаш"
- Александр Гросс, директор "Барнаульской тепломагистральной компании"
- Александр Лисицын, гендиректор в автоцентре КаМАЗ
- Людмила Ананьина, главврач роддома №2
- Светлана Бочкова, директор школы №31
- Валерий Касплер, гендиректор "Сибирьавтоцентр"
- Вячеслав Перерядов, директор "Булат"
- Евгений Носенко, предприниматель
- Евгений Барсуков, гендиректор "Прогресс"
- Александр Ельников, директор ДЮСШ "Рубин"
По списку:
- Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае
- Сергей Завалихин, председатель алтайского отделения "Российского союза ветеранов Афганистана"
- Виктор Юдин, председатель ТОС Петровского микрорайона
- Иван Огнев, начальник управления в АлтГТУ
- Роман Репа, гендиректор Автобазы №1
- Лариса Белькова, директор школы искусств
- Дмитрий Ильиных, директор УК "Город"
- Александр Иванов, директор краевого штаба студотрядов
- Инна Борисенко, директор школы №132
- Инесса Грицай, руководитель детского академического хора "Сентябринки"
- Геннадий Гаврин, директор лицея №112 (ему перейдет мандат мэра Барнаула Сергея Дугина, который возглавлял список на выборах)
КПРФ
По спискам:
- Петр Пугаев, кладовщик в компании "Садовый рай"
- Елена Хрусталева, профессор АГМУ
- Иван Карпов, помощник депутата АКЗС (ему перейдет мандат первого секретаря крайкома КПРФ и депутата АКЗС Марии Прусаковой, возглавлявшей список)
ЛДПР
По спискам:
- Дмитрий Ворсин, руководитель реготделения партии
- Алексей Скосырский, гендиректор компании "Тройка"
- Кристина Юстус, предприниматель (ей перейдет мандат лидера партии, депутата Госдумы Владимира Жириновского)
"Справедливая Россия"
По спискам:
- Оксана Молодых, помощник депутата Госдумы
- Егор Банщиков, предприниматель
- Александр Обидин, помощник депутата АКЗС (ему перейдет мандат депутата АКЗС Владислава Вакаева)
Самовыдвиженец
- Андрей Солодилов, советник гендиректора "Барнаульского пивоваренного завода"
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