Каким будет новый состав Барнаульской гордумы

Избирательная комиссия Барнаула подвела итоги выборов в Барнаульскую гордуму и опубликовала официальное решение с поименным перечнем депутатов. Однако учитывая, что большинство партийных списков возглавляли люди, которые очевидно откажутся от мандата в пользу других кандидатов, итоговый состав парламента будет выглядеть чуть иначе.

С учетом документа горизбиркома и данных партий на 20 сентября, новый состав Барнаульской гордумы будет следующим образом: "Единая Россия" По одномандатным округам: Ксения Белоусова, гендиректор СК "Алгоритм"

Марат Жумадилов, гендиректор "Алтайского геофизического завода"

Александр Локтев, директор по стратегическому развитию "Барнаульского пивоваренного завода"

Сергей Струченко, замдиректора в МУП "Энергетик"

Алексей Маликов, гендиректор клиники "Пигмалион"

Евгений Кулешов, предприниматель

Юрий Ряполов, председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула

Алексей Меркулов, предприниматель

Галина Буевич, ректор АГИК

Дмитрий Абалымов, директор "Газэнергомаш"

Александр Гросс, директор "Барнаульской тепломагистральной компании"

Александр Лисицын, гендиректор в автоцентре КаМАЗ

Людмила Ананьина, главврач роддома №2

Светлана Бочкова, директор школы №31

Валерий Касплер, гендиректор "Сибирьавтоцентр"

Вячеслав Перерядов, директор "Булат"

Евгений Носенко, предприниматель

Евгений Барсуков, гендиректор "Прогресс"

Александр Ельников, директор ДЮСШ "Рубин" По списку: Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае

Сергей Завалихин, председатель алтайского отделения "Российского союза ветеранов Афганистана"

Виктор Юдин, председатель ТОС Петровского микрорайона

Иван Огнев, начальник управления в АлтГТУ

Роман Репа, гендиректор Автобазы №1

Лариса Белькова, директор школы искусств

Дмитрий Ильиных, директор УК "Город"

Александр Иванов, директор краевого штаба студотрядов

Инна Борисенко, директор школы №132

Инесса Грицай, руководитель детского академического хора "Сентябринки"

Геннадий Гаврин, директор лицея №112 (ему перейдет мандат мэра Барнаула Сергея Дугина, который возглавлял список на выборах) КПРФ По спискам: Петр Пугаев, кладовщик в компании "Садовый рай"

Елена Хрусталева, профессор АГМУ

Иван Карпов, помощник депутата АКЗС (ему перейдет мандат первого секретаря крайкома КПРФ и депутата АКЗС Марии Прусаковой, возглавлявшей список) ЛДПР По спискам: Дмитрий Ворсин, руководитель реготделения партии

Алексей Скосырский, гендиректор компании "Тройка"

Кристина Юстус, предприниматель (ей перейдет мандат лидера партии, депутата Госдумы Владимира Жириновского) "Справедливая Россия" По спискам: Оксана Молодых, помощник депутата Госдумы

Егор Банщиков, предприниматель

Александр Обидин, помощник депутата АКЗС (ему перейдет мандат депутата АКЗС Владислава Вакаева) Самовыдвиженец Андрей Солодилов, советник гендиректора "Барнаульского пивоваренного завода"