Каким будет новый состав Барнаульской гордумы

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Сегодня, 11:01.
Политика

Избирательная комиссия Барнаула подвела итоги выборов в Барнаульскую гордуму и опубликовала официальное решение с поименным перечнем депутатов. Однако учитывая, что большинство партийных списков возглавляли люди, которые очевидно откажутся от мандата в пользу других кандидатов, итоговый состав парламента будет выглядеть чуть иначе.

Депутаты Барнаульской гордумы.
Депутаты Барнаульской гордумы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

С учетом документа горизбиркома и данных партий на 20 сентября, новый состав Барнаульской гордумы будет следующим образом:

"Единая Россия"

По одномандатным округам:

  • Ксения Белоусова, гендиректор СК "Алгоритм"
  • Марат Жумадилов, гендиректор "Алтайского геофизического завода"
  • Александр Локтев, директор по стратегическому развитию "Барнаульского пивоваренного завода"
  • Сергей Струченко, замдиректора в МУП "Энергетик"
  • Алексей Маликов, гендиректор клиники "Пигмалион"
  • Евгений Кулешов, предприниматель
  • Юрий Ряполов, председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула
  • Алексей Меркулов, предприниматель
  • Галина Буевич, ректор АГИК
  • Дмитрий Абалымов, директор "Газэнергомаш"
  • Александр Гросс, директор "Барнаульской тепломагистральной компании"
  • Александр Лисицын, гендиректор в автоцентре КаМАЗ
  • Людмила Ананьина, главврач роддома №2
  • Светлана Бочкова, директор школы №31
  • Валерий Касплер, гендиректор "Сибирьавтоцентр"
  • Вячеслав Перерядов, директор "Булат"
  • Евгений Носенко, предприниматель
  • Евгений Барсуков, гендиректор "Прогресс"
  • Александр Ельников, директор ДЮСШ "Рубин"

По списку:

  • Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае
  • Сергей Завалихин, председатель алтайского отделения "Российского союза ветеранов Афганистана"
  • Виктор Юдин, председатель ТОС Петровского микрорайона
  • Иван Огнев, начальник управления в АлтГТУ
  • Роман Репа, гендиректор Автобазы №1
  • Лариса Белькова, директор школы искусств
  • Дмитрий Ильиных, директор УК "Город"
  • Александр Иванов, директор краевого штаба студотрядов
  • Инна Борисенко, директор школы №132
  • Инесса Грицай, руководитель детского академического хора "Сентябринки"
  • Геннадий Гаврин, директор лицея №112 (ему перейдет мандат мэра Барнаула Сергея Дугина, который возглавлял список на выборах)

КПРФ

По спискам:

  • Петр Пугаев, кладовщик в компании "Садовый рай"
  • Елена Хрусталева, профессор АГМУ
  • Иван Карпов, помощник депутата АКЗС (ему перейдет мандат первого секретаря крайкома КПРФ и депутата АКЗС Марии Прусаковой, возглавлявшей список)

ЛДПР

По спискам:

  • Дмитрий Ворсин, руководитель реготделения партии
  • Алексей Скосырский, гендиректор компании "Тройка"
  • Кристина Юстус, предприниматель (ей перейдет мандат лидера партии, депутата Госдумы Владимира Жириновского)

"Справедливая Россия"

По спискам:

  • Оксана Молодых, помощник депутата Госдумы
  • Егор Банщиков, предприниматель
  • Александр Обидин, помощник депутата АКЗС (ему перейдет мандат депутата АКЗС Владислава Вакаева)

Самовыдвиженец

  • Андрей Солодилов, советник гендиректора "Барнаульского пивоваренного завода"
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