СМИ назвали кандидата на пост спикера Бийской гордумы

Ларейкин работает заместителем гендиректора "Бийского олеумного завода" единоросса Сергея Ларейкина. Он, по данным источника издания будет спикером на неосвобожденной основе. Его первым замом, возможно, станет другой единоросс — Анатолий Чуй, который возглавляет торговый дом "Продмаш". Он также может рабоать в думе на неосвобожденной основе. Другим замом председателя гордумы, но уже на освобожденной основе, планируют выбрать представительницу "Справедливой России" Елену Речкову.

Предыдущий спикер городской думы Лидия Громогласова, представительница "ЕР", 10 сентября проиграла выборы выдвигавшемуся от КПРФ Евгению Корчагину.

"Единая Россия", по данным Politsib.ru, намеревается оставить за собой все посты председателей комитетов бийского парламента. Так комитет по социальной политике может возглавить Людмила Бузунова, главврач местного Дома ребенка, которая руководила этим комитетом и в думе прошлого созыва. Комитет по бюджету, налогам и кредитной политике, возможно, достанется Наталье Быковой, главврачу бийского онкодиспансера. Она возглавляла ранее комитет по законности и местному самоуправлению. Коммерческого директора фирмы "Межа" Руслана Курасова предполагается выбрать председателем комитета по земле. А директора компании "Бийсксталькомплект" Игоря Степанова выдвинут на должность главы по предпринимательству.

Посты замов председателей комитетов, как сообщил источник издания, отдадут депутатам от компартии.

Как распределились голоса на выборах в Бийске

Партии

"Единая Россия" 32,45% (11299). КПРФ 32% (11145). ЛДПР 16,69% (5814). "Справедливая Россия" 13,94% (4854).

Одномандатные округа

Людмила Бузунова ЕР.

Александр Казаков ЕР.

Наталья Быкова ЕР.

Руслан Курасов ЕР.

Василий Белокрылов КПРФ.

Евгений Корчагин КПРФ.

Константин Шебалин КПРФ.

Анатолий Чуй ЕР.

Елена Речкова СР.

Елена Терехова КПРФ.

Сергей Ларейкин ЕР.

Николай Белозеров ЕР.

Евгений Беляев ЕР.

Игорь Степанов ЕР.

Константин Белый ЕР.

Итого в Бийской городской думе у "Единой России" есть 15 мандатов, у КПРФ - 9, у ЛДПР и "Справедливой России" по 6 мест.