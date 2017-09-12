Проигравшая выборы Лидия Громогласова лишится еще и партийной руководящей должности

По результатам выборов любая политическая сила делает определенные выводы, и "Единая Россия" — не исключение. Безусловно, в тех муниципальных образованиях и городских округах, где депутатами не были избраны секретари местных отделений партии, смена неизбежна. Это требование наших избирателей, не оказавших доверия лидерам партии в том или ином городе или районе. Яркий тому пример, как вы понимаете, город Бийск.