Проигравшая выборы Лидия Громогласова лишится еще и партийной руководящей должности

Пока еще действующая глава Бийска Лидия Громогласова, потерпевшая поражение на выборах в гордуму 10 сентября, лишится статуса руководителя городского отделения "Единой России". Это следует из ответа лидера регионального отделения партии Александра Романенко на вопрос altapress.ru в ходе онлайн-конференции.
Александр Романенко,
секретарь регионального отделения "Единой России":
По результатам выборов любая политическая сила делает определенные выводы, и "Единая Россия" — не исключение. Безусловно, в тех муниципальных образованиях и городских округах, где депутатами не были избраны секретари местных отделений партии, смена неизбежна. Это требование наших избирателей, не оказавших доверия лидерам партии в том или ином городе или районе. Яркий тому пример, как вы понимаете, город Бийск.
Напомним, 10 сентября в Алтайском крае состоялись масштабные муниципальные выборы, в том числе в Бийскую гордуму. Ее руководитель, глава города Лидия Громогласова баллотировалась от "Единой России" только по одномандатному округу, но проиграла на нем скандальному оппозиционеру Евгению Корчагину, который избирался от КПРФ. Более того, Громогласова заняла только третье место.
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