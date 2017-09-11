В Бийске и Рубцовске оппозиция дала бой "Единой России"

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Сегодня, 10:00.
Политика

В Бийске и Рубцовске, в отличие от Барнаула, преимущество "Единой России" (ЕР) по итогам выборов не очевидно. Партия власти в этих городах опередила КПРФ лишь на доли процента, в Рубцовске к лидерам подтянулась и ЛДПР.

Выборы-2017 в Барнауле.
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В Бийске ЕР и КПРФ пришли к финишу ноздря в ноздрю, набрав по 32% голосов, партия власти  опередила коммунистов лишь на 0,45%. На 10 из 15 одномандатных округах победу одержали единороссы, четыре кресла достанутся КПРФ, одна — "Справедливой России". Один из победивших коммунистов — скандально известный оппозиционер Евгений Корчагин, известный своей поездкой на желтом запорожце к президенту в Москву. Он на округе "побил" главу Бийска Лидию Громогласову, которая в итоге заняла лишь третье место и теперь гарантированно не проходит в новый состав (по списку ЕР она не баллотировалась).

В Рубцовске фактически три партии набрали почти равное число голосов: ЕР, КПРФ и ЛДПР. Из 14 округов 8 "взяли" единороссы, четыре — коммунисты, два — ЛДПР.

Таким образом, политический состав в наукограде и Рубцовске будет куда более пестрым, чем в Барнауле. И в случае объединения оппозиционных сил в парламентах этих городов у партии власти могут возникнуть проблемы при назначении "своего" кандидата на пост главы города.

Бийск

Партии

  1. "Единая Россия" 32,45% (11299).
  2. КПРФ 32% (11145).
  3. ЛДПР 16,69% (5814).
  4. "Справедливая Россия" 13,94% (4854).

Одномандатные округа

  • Людмила Бузунова ЕР.
  • Александр Казаков ЕР.
  • Наталья Быкова ЕР.
  • Руслан Курасов ЕР.
  • Василий Белокрылов КПРФ.
  • Евгений Корчагин КПРФ.
  • Константин Шебалин КПРФ.
  • Анатолий Чуй ЕР.
  • Елена Речкова СР.
  • Елена Терехова КПРФ.
  • Сергей Ларейкин ЕР.
  • Николай Белозеров ЕР.
  • Евгений Беляев ЕР.
  • Игорь Степанов ЕР.
  • Константин Белый ЕР.

Рубцовск

Партии

  1. "Единая Россия" 30% (6476).
  2. КПРФ 29,73% (6417).
  3. ЛДПР 27,43% (5920).
  4. "Справедливая Россия" 5,38% (1162).
  5. "Яблоко" 2,52% (545).
  6. "Партия Великое отечество" 1,3% (280).

Одномандатные округа

  • Владимир Овчинников ЛДПР.
  • Валерий Никеев ЕР.
  • Владимир Бачурин ЛДПР.
  • Александр Вартанов ЕР.
  • Олег Семеньков ЕР.
  • Ирина Кох ЕР.
  • Владимир Белкин КПРФ.
  • Сергей Плешкань ЕР.
  • Сергей Косухин ЕР.
  • Алена Кусаинова КПРФ.
  • Александр Гуньков ЕР.
  • Надежда Дрюпина КПРФ.
  • Людмила Мухортова КПРФ.
  • Владимир Кравцов ЕР.
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