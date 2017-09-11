В Бийске и Рубцовске оппозиция дала бой "Единой России"

В Бийске ЕР и КПРФ пришли к финишу ноздря в ноздрю, набрав по 32% голосов, партия власти опередила коммунистов лишь на 0,45%. На 10 из 15 одномандатных округах победу одержали единороссы, четыре кресла достанутся КПРФ, одна — "Справедливой России". Один из победивших коммунистов — скандально известный оппозиционер Евгений Корчагин, известный своей поездкой на желтом запорожце к президенту в Москву. Он на округе "побил" главу Бийска Лидию Громогласову, которая в итоге заняла лишь третье место и теперь гарантированно не проходит в новый состав (по списку ЕР она не баллотировалась).

В Рубцовске фактически три партии набрали почти равное число голосов: ЕР, КПРФ и ЛДПР. Из 14 округов 8 "взяли" единороссы, четыре — коммунисты, два — ЛДПР.

Таким образом, политический состав в наукограде и Рубцовске будет куда более пестрым, чем в Барнауле. И в случае объединения оппозиционных сил в парламентах этих городов у партии власти могут возникнуть проблемы при назначении "своего" кандидата на пост главы города.

Бийск

Партии

"Единая Россия" 32,45% (11299). КПРФ 32% (11145). ЛДПР 16,69% (5814). "Справедливая Россия" 13,94% (4854).

Одномандатные округа

Людмила Бузунова ЕР.

Александр Казаков ЕР.

Наталья Быкова ЕР.

Руслан Курасов ЕР.

Василий Белокрылов КПРФ.

Евгений Корчагин КПРФ.

Константин Шебалин КПРФ.

Анатолий Чуй ЕР.

Елена Речкова СР.

Елена Терехова КПРФ.

Сергей Ларейкин ЕР.

Николай Белозеров ЕР.

Евгений Беляев ЕР.

Игорь Степанов ЕР.

Константин Белый ЕР.

Рубцовск

Партии

"Единая Россия" 30% (6476). КПРФ 29,73% (6417). ЛДПР 27,43% (5920). "Справедливая Россия" 5,38% (1162). "Яблоко" 2,52% (545). "Партия Великое отечество" 1,3% (280).

Одномандатные округа