В Бийске и Рубцовске оппозиция дала бой "Единой России"

В Бийске и Рубцовске, в отличие от Барнаула, преимущество "Единой России" (ЕР) по итогам выборов не очевидно. Партия власти в этих городах опередила КПРФ лишь на доли процента, в Рубцовске к лидерам подтянулась и ЛДПР.
В Бийске ЕР и КПРФ пришли к финишу ноздря в ноздрю, набрав по 32% голосов, партия власти опередила коммунистов лишь на 0,45%. На 10 из 15 одномандатных округах победу одержали единороссы, четыре кресла достанутся КПРФ, одна — "Справедливой России". Один из победивших коммунистов — скандально известный оппозиционер Евгений Корчагин, известный своей поездкой на желтом запорожце к президенту в Москву. Он на округе "побил" главу Бийска Лидию Громогласову, которая в итоге заняла лишь третье место и теперь гарантированно не проходит в новый состав (по списку ЕР она не баллотировалась).
В Рубцовске фактически три партии набрали почти равное число голосов: ЕР, КПРФ и ЛДПР. Из 14 округов 8 "взяли" единороссы, четыре — коммунисты, два — ЛДПР.
Таким образом, политический состав в наукограде и Рубцовске будет куда более пестрым, чем в Барнауле. И в случае объединения оппозиционных сил в парламентах этих городов у партии власти могут возникнуть проблемы при назначении "своего" кандидата на пост главы города.
Бийск
Партии
- "Единая Россия" 32,45% (11299).
- КПРФ 32% (11145).
- ЛДПР 16,69% (5814).
- "Справедливая Россия" 13,94% (4854).
Одномандатные округа
- Людмила Бузунова ЕР.
- Александр Казаков ЕР.
- Наталья Быкова ЕР.
- Руслан Курасов ЕР.
- Василий Белокрылов КПРФ.
- Евгений Корчагин КПРФ.
- Константин Шебалин КПРФ.
- Анатолий Чуй ЕР.
- Елена Речкова СР.
- Елена Терехова КПРФ.
- Сергей Ларейкин ЕР.
- Николай Белозеров ЕР.
- Евгений Беляев ЕР.
- Игорь Степанов ЕР.
- Константин Белый ЕР.
Рубцовск
Партии
- "Единая Россия" 30% (6476).
- КПРФ 29,73% (6417).
- ЛДПР 27,43% (5920).
- "Справедливая Россия" 5,38% (1162).
- "Яблоко" 2,52% (545).
- "Партия Великое отечество" 1,3% (280).
Одномандатные округа
- Владимир Овчинников ЛДПР.
- Валерий Никеев ЕР.
- Владимир Бачурин ЛДПР.
- Александр Вартанов ЕР.
- Олег Семеньков ЕР.
- Ирина Кох ЕР.
- Владимир Белкин КПРФ.
- Сергей Плешкань ЕР.
- Сергей Косухин ЕР.
- Алена Кусаинова КПРФ.
- Александр Гуньков ЕР.
- Надежда Дрюпина КПРФ.
- Людмила Мухортова КПРФ.
- Владимир Кравцов ЕР.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.