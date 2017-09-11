Проигравшая на "выборах красавиц" Поклонской бийчанка прошла в думу родного города

Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com. Елена Речкова. Фото: опубликована но страничке Елены в facebook.com.

Елена работает председателем правления общественной организации социальных и научных инициатив "Время Перемен" и является активисткой партии "Справедливая Россия". В 2016 году она баллотировалась в Госдуму, но проиграла выборы. А вот в 2017-м победила на выборах в гордуму. Елена набрала 602 голоса, опередив представителя "ЕР" Веру Глушкову, у которой оказалось 558 голосов.

В финале конкурса Life.ru Елена Речкова долгое время держалась на втором месте по популярности среди читателей. Ее опережала лишь бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Однако в результате Елена оказалась четвертой среди красавиц-кандидаток.

В 2009 году Елена закончила Ленинградский госуниверситет. С 2012 года работает председателем правления организации "Время Перемен". В 2014 году вступила в "Справедливую Россию". С 2015 года — член Общественной палаты города Бийска. В 2016 году стала первым заместителем ассоциации ТСЖ Бийска. Организует т.н. уличные библиотеки в родном городе.