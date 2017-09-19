Карлин: "Ни одного инопланетянина в представительные органы не избрали"

По словам Александра Карлина, важно, чтобы процесс избрания спикеров и председателей комитетов не затягивался, так как депутатам предстоит большая работа. На встрече с алтайскими журналистами глава региона сказал, что сейчас самое важное, чтобы избранные 10 сентября депутаты начали работу.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Когда я бываю в наших территориях, я ни у кого не спрашиваю партбилета. Свое отношение к человеку выстраиваю по его работе, насколько он профессионален в своем деле. Выборы состоялись, и во всех муниципалитетах есть предпосылки для определения руководителей представительных органов и распределения портфелей в комитетах с тем, чтобы вся система работала конструктивно.

Также губернатор отметил важность того, чтобы вновь избранные местные парламенты определились с назначением глав администраций. По словам Александра Карлина, в Барнауле, Бийске и Рубцовске с этим проблем быть не должно.

Более 70% депутатских мандатов в крае дна выборах представителям "Единой России", также в законодательные органы попали члены других парламентских партий: "Кто хотел, кто занимался выборами, тот получил места в представительных органах".

Глава региона считает, что организационный период у депутатов займет несколько недель, но затягивать с этим нельзя, так как идет уборочная, впереди отопительный сезон. Поэтому депутатам необходимо работать вместе.

То, что в представительных органах появятся новые люди — это хорошо, считает губернатор.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: