Карлин: "Ни одного инопланетянина в представительные органы не избрали"

19 сентября губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал предстоящий процесс назначения руководства вновь избранных представительных органов власти в муниципалитетах региона. Напомним, что после выборов 10 сентября в Бийске и Рубцовске серьезно поменялся состав депутатского корпуса, в законодательных собраниях появилось больше представителей других партий.
По словам Александра Карлина, важно, чтобы процесс избрания спикеров и председателей комитетов не затягивался, так как депутатам предстоит большая работа. На встрече с алтайскими журналистами глава региона сказал, что сейчас самое важное, чтобы избранные 10 сентября депутаты начали работу.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Когда я бываю в наших территориях, я ни у кого не спрашиваю партбилета. Свое отношение к человеку выстраиваю по его работе, насколько он профессионален в своем деле.
Выборы состоялись, и во всех муниципалитетах есть предпосылки для определения руководителей представительных органов и распределения портфелей в комитетах с тем, чтобы вся система работала конструктивно.
Также губернатор отметил важность того, чтобы вновь избранные местные парламенты определились с назначением глав администраций. По словам Александра Карлина, в Барнауле, Бийске и Рубцовске с этим проблем быть не должно.
Более 70% депутатских мандатов в крае дна выборах представителям "Единой России", также в законодательные органы попали члены других парламентских партий: "Кто хотел, кто занимался выборами, тот получил места в представительных органах".
Глава региона считает, что организационный период у депутатов займет несколько недель, но затягивать с этим нельзя, так как идет уборочная, впереди отопительный сезон. Поэтому депутатам необходимо работать вместе.
То, что в представительных органах появятся новые люди — это хорошо, считает губернатор.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
По моим конфиденциальным данным, ни одного инопланетянина в представительные органы власти не избрали. Это все наши люди, жители Алтайского края. Я исхожу из презумпции того, что наши люди любят свою малую родину, они мудры, ответственны и сделают все, чтобы жизнь у их земляков была нормальной.
А уж потом они могут принадлежать к различным партиям.
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