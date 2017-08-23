Черный пиар про геев и одну из партий запустили в Барнауле

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

В городе этот плакат не был нами обнаружен — возможно, он сделан в одном экземпляре только для того, чтобы сделать одно фото, которое будет потом гулять в интернете. Так что "чернуха" прогрессирует. Но вот исполнено все пошло, мерзко и примитивно. Что свидетельствует о моральном облике заказчиков и исполнителей.

Депутат считает, что если против партии применяют такой пиар, то именно ее опасаются больше всего.

Как это работало раньше

Во время предвыборной кампании 2016 года на черные технологии жаловались "яблочники", заявлявшие что в Барнауле на столбах развешаны плакаты, в которых обыгрывался в негативном духе слоган этой партии. Тогда в городе появились листовки "Страусинная Россия", где показывалось, как голосует "Справедливая Россия". Ответственность за эту акцию взяли на себя местные коммунисты. "Эсеры" не стали раскручивать этот скандал, и т.н. черным пиаром данную акцию не посчитали.

Активно использовались черные технологии на выборах 2011 года. В Барнауле и других городах края появились газеты и листовки от имени "Справедливой России", призывающие объявить охоту на неплательщиков за услуги ЖКХ. В региональном отделении партии заявили, что газета подложная, цель акции – дискредитировать партию. На втором этапе этой кампании пошли массовые звонки барнаульцам от имени справедливороссов с сообщениями о якобы имеющейся у них коммунальной задолженности и угрозами выселения из квартир.

На третьем этапе (это произошло на прошлой неделе) в Барнауле появились листовки, в которых от имени эсэров и КПРФ приглашали на митинги. Митинги якобы от "Справедливой России", как сообщалось в листовках, были посвящены старту проекта партии по работе с управляющими компаниями (политтехнологи намекали на то, что "СР" защищает недобросовестные управляющие компании). Митинги якобы от КПРФ – борьбе с оккупационной политикой западных стран в отношении Ливии. Представители обеих партий открестились от этих акций.

Весной 2008 года от черных политтехнологов пострадал являвшийся в то время депутатом АКЗС от партии "Единая Россия" предприниматель Анатолий Банных. Неизвестные лица запустили в Интернете якобы официальный сайт г-на Банных. Сайт компрометировал самого предпринимателя грубой речью якобы от первого лица, вымышленными сведениями и прочей несуразицей.

В 1999 и в 2004 годах алтайские журналисты подписывали "Хартию журналистов Алтая об отказе участвовать в манипулировании сознанием и поведением избирателей".