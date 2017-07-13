Читатель altapress.ru: "Если сейчас нормативы истинные, то кто ответит за переплату?"

Деньги дерут, а в подъездах темно

Федеральный закон "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" за №261, принятый 23 ноября 2009 года, обязал собственников жилых и нежилых помещений установить общедомовые и индивидуальные приборы учёта. Затем ввели повышающие коэффициенты на индивидуальные нормативы с целью мотивации организации учёта расходования ресурсов.

Сегодня большинство многоквартирных домов уже оснащено счетчиками. Однако в противоречие духу и букве этого закона с 2011 года последовательно продвигается подход к расчёту общедомовых нужд не через счетчики, а косвенным путём - посредством формул и нормативов.

В результате потребитель оплачивает общедомовые нужды (ОДН), но зачастую не видит результатов реального использования ресурсов. Бывает так, что он оплачивает тонны воды на ОДН, а в подъездах грязно. Или платит за электроэнергию на ОДН в объёме, который превышает квартирный расход, а в подъездах темно.

Заплатим за все и даже больше

По постановлению правительства РФ №354 расходы ресурсов на ОДН определяются как разница между общедомовым потреблением и суммарным потреблением ресурса в жилых и нежилых помещениях. В случае с водой эта разница не имеет никакого отношения к общедомовым нуждам, так как для влажной уборки подъездов воду берут в квартирах.

На мытьё нашей части подъезда площадью 29,5 кв. метров фактически расходуется 160 литров воды в месяц. В том числе 40 литров приходится на нашу квартиру (на площадке четыре квартиры). Но нам вдобавок к этому расходу предъявляют к оплате 1220 литров воды ежемесячно в виде ОДН. Это уж не двойная оплата, а гораздо больше!

Кроме того, на разницу влияют неточно снятые показания индивидуальных приборов учёта. Некоторые жильцы забывают передать показания. Все это может увеличивать или уменьшать разницу, но к общедомовым нуждам это не имеет никакого отношения.

На разницу влияет и такое обстоятельство, как снятие показаний индивидуальных и общедомового приборов учёта в разное время (разбег до пяти дней). Это также не имеет никакого отношения к общедомовым нуждам.

Более того, объём ресурса, образовавшийся в результате разномоментного снятия показаний, сначала оплачивается собственником как разница (то есть ОДН), а затем предъявляется к оплате в объёме потребления следующего месяца. Объём такой двойной оплаты может достигать до 20% в месяц, или до 23 697 рублей по нашему дому (девять этажей, 108 квартир).

ОДН (или разница), определённые по правительственной формуле, включают в себя также различного рода хищения коммунальных ресурсов недобросовестными собственниками. Раньше с хищениями боролись ресурсоснабжающие организации. А сейчас их оплачивают законопослушные потребители в виде ОДН.

Нужен отдельный учет ОДН

Учёт потребления электроэнергии через отдельный общедомовой прибор учета организовать технически несложно. В этом случае объём электроэнергии на общие нужды определяется непосредственно через прибор учета, создаётся понятная и прозрачная схема формирования платежей.

Организовать приборный учёт горячей и холодной воды на общедомовые нужды тоже нетрудно.

Если говорить о потреблении воды на общедомовые нужды (влажная уборка подъездов), то страна уже много десятилетий моет подъезды водой, которую набирают из квартирных кранов. Поэтому надо узаконить фактическое положение, когда горячая и холодная вода на мытьё подъездов берётся из квартир.

А расход воды на другие общедомовые нужды (промывку и опрессовку систем, полив газонов) организовать через водоразборные краны в технических подвалах с установкой приборов учёта.

Нормативы — это слишком много

Но принят другой подход: теперь ОДН в квитанцию будут включать исходя из нормативов. Однако установленные нормативы на ОДН совершенно оторваны от реальных затрат на эти цели.

До 1 июля 2017 года по нашему девятиэтажному дому норматив по горячей и холодной воде на общедомовые нужды составлял 120 и 140 литров соответственно на квадратный метр общей площади (принятой для водоснабжения). То есть 260 литров.

С 1 июля нормативы изменили — по 24 литра горячей и холодной воды на квадратный метр.

Если 24 литра — это истинный норматив, то кто ответит за то, что вся страна платила огромные деньги за ОДН с 1 июля 2015 года из расчёта 120 литров!?

Но и норматив в 24 литра превышает реальный почти в пять раз (!). Фактически удельный расход горячей и холодной воды на влажную уборку подъездов составляет 2,505 литров горячей воды и 2,923 литров холодной на один квадратный метр. То есть всего 5,428 литров.

Техническая задача стала глобальной проблемой

Простая техническая задача с выделением общедомовых нужд из общего потребления коммунальных ресурсов в многоквартирном доме превратилась в общероссийскую проблему.

Определение ОДН расчётным методом через формулы, нормативы ОДН, площади общего имущества на горячую и холодную воду, электроэнергию – это был неправильный путь.

Единственное правильное решение – это определение ОДН через приборы учёта. Иначе ситуация с ОДН, которая уже сейчас зашла в тупик, будет ещё более усугубляться.

Сейчас Минстрой от одной формулы определения ОДН переходит к другой, одни нормативы ОДН заменяются другими. Почему? Никто не видит в этом ни логики, ни смысла.

А что будет завтра? А завтра Минстрой будут снова шарахаться из одной крайности в другую, выдумывать всё новые и новые нагромождения формул. Подход Минстроя к определению ОДН через нормативы и формулы уже дорого обошёлся населению страны.