Членовредительство: экс-депутат АКЗС Мастинин сломал себе ногу в колонии

За последние месяцы на Александра Мастинина наложили три взыскания, которые он посчитал несправедливыми. Количество санкций позволило руководству колонии назвать его "злостным нарушителем". По словам адвоката, нарушения, якобы допущенные осужденным, выглядят абсурдными — к примеру, он, по мнению сотрудников колонии, пронес на территорию смарт-часы.

В попытке доказать свою правоту Мастинин сначала писал жалобы, а с 30 августа объявил голодовку. Поскольку меры не принесли желаемого результата, 4 сентября в знак протеста экс-депутат сам себе сломал левую ногу. С того же дня он объявил о бессрочной сухой голодовке и отказался от приема лекарств и инъекций.

В УФСИН по Алтайскому краю утверждают, что Мастинина наказали за неоднократное нарушение внутреннего распорядка исправительного учреждения. Сейчас он находится под постоянным наблюдением медицинских работников медсанчасти. По факту отказа от приема пищи и акта членовредительства представители ведомства направили материалы прокурору Рубцовска по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

По утверждению Елены Фогель, Мастинин готов к продолжению борьбы. По ее словам, если руководство колонии не начнет разбирательство по факту наложения взысканий, он сломает себе левую руку.

Напомним, Мастинина признали виновным за организацию группы, совершившей присвоение или растрату в особо крупном размере. По данным следствия, с января по октябрь 2009 года он, будучи руководителем УК "Родной Барнаул", в составе преступной группы похитил более 12 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 300 тысяч рублей. По гражданским искам ему и двум другим фигурантам дела в солидарном порядке предстоит возместить ущерб "Барнаульскому водоканалу", "Барнаульской горэлектросети" и компании "Кузбассэнерго" в общем размере более 12 млн рублей. Мастинин вернет компаниям более 3 млн рублей.

С 2013 года экс-депутат скрывался от следствия. Его задержали в аэропорту "Шереметьево", когда он предъявил документы на имя Валерия Грача. Долгое время он настаивал на том, что является именно Валерием Грачом, но через какое-то время все-таки признал, что он Мастинин. Против него возбудили еще одно уголовное дело — за незаконное пересечение границы.

Напомним также, что 10 июля Александра Мастинина за нарушение режима поместили в штрафной изолятор, где, как рассказала адвокат бывшего народного избранника, он объявил голодовку. Нарушение режима заключалось в том, что в прикроватной тумбочке у Мастинина нашли запрещенные к хранению продукты: сахар, печенье и чеснок. Адвокат Елена Фогель назвала это провокацией администрации колонии.