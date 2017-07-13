Экс-депутата Мастинина поместили в ШИЗО. Он начал голодовку

Бывшего депутата АКЗС Александр Мастинина 10 июля поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) рубцовской ИК-5. Там он начал сухую голодовку, сообщила altapress.ru адвокат заключенного Елена Фогель.
По словам адвоката, Мастинина отправили в изолятор "под предлогом нарушения режима". В прикроватной тумбочке у него нашли запрещенные к хранению продукты — сахар, овсяное печенье и чеснок. Перед этим ему также вынесли выговор за хранение продуктов.
Елена Фогель,
адвокат:
В соответствии с правилами внутреннего распорядка в исправительных учреждениях данные продукты не относятся к категории запрещенных, тем более что были получены из продуктовой передачи от родственников. По мнению заключенного, это ни что иное как провокация со стороны администрации.
В тот же день Мастинин объявил сухую голодовку. По словам адвоката, бывший депутат отказался не только от еды и питья, но и от лекарств, которые ему назначил кардиолог.
13 июля заключенного перевели в больницу УФСИН в Барнауле. Причины ухудшения самочувствия Мастинина пока неизвестны.
Елена Фогель также сообщила, что пока заключенный не имеет информации о ходе разбирательства по факту нападения на него. Объяснения по факту ЧП с него взяли только 12 июля после вмешательства прокурора по надзору за исполнением законов на территории исправительных учреждений. В этот же день Мастинин написал заявление в правоохранительные органы, в котором просит привлечь участников конфликта у уголовной ответственности.
Напомним, Мастинин заявил, что 26 июня на него напали четверо заключенных в карантинном отделении рубцовской колонии №5. По словам экс-депутата, его пытались задушить.
Начальник УФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев накануне заявил, что рассказ Мастинина полностью не соответствует действительности. По его словам, на видеозаписи инцидента нет ничего такого, о чем пытался рассказать через "третьи руки" Мастинин. В частности, его точно никто не душил, при этом некий конфликт между заключенными все-таки имел место, заявил Усачев.
"По факту ложности сведений о нападении хотелось бы отметить, что оценку видеозаписи и обстоятельств нападения, должны дать правоохранительные органы в рамках уголовного законодательства, в связи с чем обвинения во лжи преждевременны и необоснованны", — прокомментировала Елена Фогель.
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