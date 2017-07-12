В УФСИН опровергли информацию о нападении на алтайского депутата Мастинина

В ходе пресс-конференции ведомства, прошедшей 12 июля, Усачев заявил, что УФСИН располагает видео инцидента, который произошел в тот день колонии. Напомним, по утверждению адвоката экс-депутата Елены Фогель, Мастинина в карантинном отделении подкараулили четверо осужденных, а один напал и пытался задушить. По мнению Фогель, осужденного хотели задушить и выдать смерть за приступ заболевания.

Валерий Усачев,

начальник УФСИН по Алтайскому краю:

В прессу выкинули информацию, но опять же, это не он сказал, а его адвокат рассказала. Мы не будем и дальше терпеть статьи, которые выходят со всеми этими вещами. Все, ребята. Мы будем отстаивать свою честь и достоинство.

По его словам, на видеозаписи инцидента нет ничего такого, о чем пытался рассказать через "третьи руки" Мастинин. В частности, его точно никто не душил, при этом некий конфликт между заключенными все-таки имел место, заявил Усачев.

Валерий Усачев,

начальник УФСИН по Алтайскому краю:

Есть полная запись всего конфликта. Его там и близко никто не душил. После всего произошедшего с ним ограничились беседой. Когда Мастинин пожаловался на сердце — тут же сделали ему кардиограмму. Никто ему ни в чем не отказывал. Это есть на видео. Все это провокационные вещи с его стороны.

Также Валерий Усачев отметил, что Александр Мастинин вообще довольно беспокойный "сиделец". Якобы ранее он провоцировал похожие ситуации во время нахождения в барнаульском СИЗО.

Материалы по поводу произошедшего в рубцовской ИК-5 находятся в органах полиции для принятия процессуального решения.