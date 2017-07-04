В алтайской колонии пытались задушить экс-депутата АКЗС

По словам адвоката, в конце июня Мастинина доставили в карантинное отделение колонии после этапа из Москвы, куда его возили для следственных действий по делу о незаконном пересечении российской границы.

Само нападение случилось 26 июня около 11 часов. По словам Фогель, в карантинное отделение проникли осужденные К., Д., А. и П. (фамилии осужденных известны и указаны в обращении адвоката в официальные инстанции), которые не имели права там находиться.

Со слов адвоката, осужденный К. стал словесно оскорблять Мастинина, провоцируя конфликт, после набросился на экс-депутата: схватил его за левую руку, вывернул назад, пытаясь сломать. Затем нападавший схватил Мастинина за шею начал его душить. Мастинин не мог оказать ему сопротивления, так как К. находился сзади, от удушья он стал оседать. В этот момент К. ослабил хватку и Мастинину удалось вывернуться. Нападение со стороны К. продолжалась на протяжении 3-5 минут, трое других участников наблюдали за происходящим не вмешиваясь. Предположительно (со слов самого Мастинина), чтобы в случае борьбы и активных действий с его стороны, обвинить именно его в нападении.

Александр Мастинин через своего адвоката озвучил мнение, что это было нападение с целью убийства. Экс-депутат утверждает, что в марте у него диагностировали проблемы со здоровьем: гипертонию и мерцательную аритмию. По мнению депутат, его хотели задушить и выдать смерть за приступ заболевания.

По словам адвоката, после ЧП у Мастинина не стали фиксировать телесные повреждения. Ему сделали ЭКГ, после чего оперативно перевели из карантинного отделения в отряд.

Елена Фогель отметила, что помещение, в котором произошел инцидент, оборудовано камерами аудио- и видеонаблюдения. Возможно, именно это помогло вовремя остановить конфликт. Однако адвокат не располагает данными о том, был ли составлен рапорт и поступило ли сообщение об инциденте в правоохранительные органы.

В ноябре 2016 года Мастинина приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей. По данным следствия, с января по октябрь 2009 года Мастинин, будучи руководителем УК "Родной Барнаул", в составе преступной группы похитил более 12 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ.

Мастинин, напомним, скрывался от следствия с 2013 года, а когда был задержан в аэропорту Шереметьево, предъявил документы на имя Валерия Грача. Позже против него возбудили еще одно уголовное дело — за незаконное пересечение границы.

При этом, несмотря на то, что Мастинин больше года провел в СИЗО, он продолжал оставаться депутатом АКЗС до сентября 2016 года.