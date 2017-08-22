Что стало с девушкой в окровавленном платье, которую сняли с памятника Ленину в Новосибирске

В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.

В полицейском участке, куда девушку отвезли по данным очевидцев на "скорой", с Ксенией побеседовали правохарнители и взяли объяснительную. Как пишет "Инцидент Новосибирск", девушке не предъявили никаких обвинений, а также не дали подписать протокол о правонарушении.

Адвокат Ксении Сукоруких Анджелика Чернявская уже заявила изданию "Сибкрай", что она и ее клиент надеются, что пикетчицу ни в чем обвинять не будут. Адвокат расценивает действия Ксении Сухоруких как одиночный пикет, на который не требуется разрешения. Также адвокат заявила, что у Ксении изъяли флагшток, плакаты и еще несколько предметов. Если это не вернут, то адвокат и ее клиент напишут жалобу.

Анджелика Чернявская,

адвокат:

Мы думаем, что единственное, что можно предъявить Ксении, это то, что, возможно, она не повиновалась законному требованию сотрудников полиции. Но здесь другая проблема — полицейским нужно будет доказать законность своего требования.

Напомним, что 22 августа девушка в окровавленном ситцевом платье залезла на памятник Ленину на площади Ленина в Новосибирске и стала размахивать триколором. У девушки был завязан рот. Ее тело опутывали цепи, на которых висели плакаты с надписями: "Коррупция", "Цензура", "Полиция", "Страх". На флаге была табличка со словами "Я умираю". С постамента ее сняли спасатели, которые специальными инструментами перекусили цепь.

Как рассказала "Сибкраю" Ксения Сукоруких, ее акция была посвящена Дню российского флага, который отмечают 22 августа. К акции она подготовилась накануне ночью. А адвоката к ней прислало региональное отделение "Яблока". Однако она не соглашается, что это был политический перфоманс. Ксения говорит, что не состоит ни в одной из политических организаций.

Ксения Сухоруких,

пикетчица: