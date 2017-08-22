Что стало с девушкой в окровавленном платье, которую сняли с памятника Ленину в Новосибирске

28-летнюю Ксению Сухоруких, которую утром 22 августа сняли с памятника Ленину возле Новосибирского оперного театра, более трех часов продержали в полицейском участке. Все это время Ксения была в том самом ситцевом платьице, измазанном бутафорской кровью, в котором она проводила свой пикет на памятнике.
В полицейском участке, куда девушку отвезли по данным очевидцев на "скорой", с Ксенией побеседовали правохарнители и взяли объяснительную. Как пишет "Инцидент Новосибирск", девушке не предъявили никаких обвинений, а также не дали подписать протокол о правонарушении.
Адвокат Ксении Сукоруких Анджелика Чернявская уже заявила изданию "Сибкрай", что она и ее клиент надеются, что пикетчицу ни в чем обвинять не будут. Адвокат расценивает действия Ксении Сухоруких как одиночный пикет, на который не требуется разрешения. Также адвокат заявила, что у Ксении изъяли флагшток, плакаты и еще несколько предметов. Если это не вернут, то адвокат и ее клиент напишут жалобу.
Анджелика Чернявская,
адвокат:
Мы думаем, что единственное, что можно предъявить Ксении, это то, что, возможно, она не повиновалась законному требованию сотрудников полиции. Но здесь другая проблема — полицейским нужно будет доказать законность своего требования.
Напомним, что 22 августа девушка в окровавленном ситцевом платье залезла на памятник Ленину на площади Ленина в Новосибирске и стала размахивать триколором. У девушки был завязан рот. Ее тело опутывали цепи, на которых висели плакаты с надписями: "Коррупция", "Цензура", "Полиция", "Страх". На флаге была табличка со словами "Я умираю". С постамента ее сняли спасатели, которые специальными инструментами перекусили цепь.
Как рассказала "Сибкраю" Ксения Сукоруких, ее акция была посвящена Дню российского флага, который отмечают 22 августа. К акции она подготовилась накануне ночью. А адвоката к ней прислало региональное отделение "Яблока". Однако она не соглашается, что это был политический перфоманс. Ксения говорит, что не состоит ни в одной из политических организаций.
Ксения Сухоруких,
пикетчица:
Я просто наблюдаю за состоянием страны, и мне очень грустно. Я не против государства, я не против общества, я говорю: давайте что-то с этим делать. У нас плохо с образованием, у нас плохо с цензурой, так давайте что-нибудь… Это не призыв на самом деле, я боюсь лишние слова сказать. Мне просто хочется, чтобы что-то изменилось к лучшему.
У меня душа болит за Россию, за людей, у которых все не так хорошо, все более сложно, но они боятся об этом говорить. Это не совсем пикет, он более художественный. Мне хотелось показать образ, чтобы немного прочувствовать. Максимально хотела донести идею умирающей России под оковами всех этих проблем.
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