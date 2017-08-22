В Новосибирске окровавленная девушка провела пикет на памятнике Ленину

Утром 22 августа, в честь Дня российского флага молодая жительница Новосибирска провела необычный пикет. Девушка в окровавленном ситцевом платье залезла на памятник Ленину, стоящий возле оперного театра, и стала размахивать триколором.
В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.
У девушки был завязан рот. Ее тело опутывали цепи, на которых висели плакаты с надписями: "Коррупция", "Цензура", "Полиция", "Страх". На флаге была табличка со словами "Я умираю".
На место происшествия прибыли полицейские, "скорая" и спасатели. Последние вскоре сняли пикетчицу с памятника, а "скорая" увезла девушку "в неизвестном направлении", пишет "Инцидент Новосибирск".
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