В Новосибирске окровавленная девушка провела пикет на памятнике Ленину

В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирске девушка устроила политический перфоманс на памятнике Ленину. 22 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.

У девушки был завязан рот. Ее тело опутывали цепи, на которых висели плакаты с надписями: "Коррупция", "Цензура", "Полиция", "Страх". На флаге была табличка со словами "Я умираю".

На место происшествия прибыли полицейские, "скорая" и спасатели. Последние вскоре сняли пикетчицу с памятника, а "скорая" увезла девушку "в неизвестном направлении", пишет "Инцидент Новосибирск".