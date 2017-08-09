В Барнауле задержали координатора штаба Навального

В Барнауле полицейские задержали координатора штаба Алексея Навального Артема Косарецкого. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава регионального отделения "Партии Прогресса" Ольга Фотиева. Косарецкого обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции.
Сам Косарецкий рассказал, что пришел в отдел полиции по вызову дознавателя как потерпевший по делу о нападении, чтобы ознакомиться с результатами экспертиз. На выходе из кабинета его повели составлять протокол, потом сразу повезли в суд, пишет "Медиазона".
Координатор штаба Навального уже находится в суде, он вызвал адвоката. Его обвиняют в неповиновении полицейскому.
"Вменяют нарушение за то, что во время проведения согласованного мероприятия (куб, пикет) не взял из рук полицейского бумажку о недопущении экстремизма", — пояснил Косарецкий.
На координатора барнаульского штаба Навального напали 26 июня, когда он шел к администрации города, чтобы подать уведомление о проведении акции. Нападавших было двое, один из них полоснул Косарецкому ножом по локтевому сгибу руки: рану пришлось зашивать.
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