В Барнауле задержали координатора штаба Навального

Сам Косарецкий рассказал, что пришел в отдел полиции по вызову дознавателя как потерпевший по делу о нападении, чтобы ознакомиться с результатами экспертиз. На выходе из кабинета его повели составлять протокол, потом сразу повезли в суд, пишет "Медиазона".

Координатор штаба Навального уже находится в суде, он вызвал адвоката. Его обвиняют в неповиновении полицейскому.

"Вменяют нарушение за то, что во время проведения согласованного мероприятия (куб, пикет) не взял из рук полицейского бумажку о недопущении экстремизма", — пояснил Косарецкий.

На координатора барнаульского штаба Навального напали 26 июня, когда он шел к администрации города, чтобы подать уведомление о проведении акции. Нападавших было двое, один из них полоснул Косарецкому ножом по локтевому сгибу руки: рану пришлось зашивать.