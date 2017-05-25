Навальный назвал чучелом и дебилом доцента-философа из АлтГТУ

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге гневный пост в адрес доцента кафедры философии и социологии гуманитарного факультета АлтГТУ Сергея Васильева. Навальному не понравились слайды, которые показывал на лекции Васильев. На этих картинках под изображением оппозиционера написано "вор и мошенник".
Алексей Навальный назвал свой пост "Очень тупой доцент":
При этом чучело-преподаватель (наверняка диссертация ворованная, надо "Диссернет" попросить проверить) своей страницей указывает сайт netreforme.org.
Подзаголовок сайта "За бесплатное образование и медицину". Страница наполнена стенаниями о нищенской зарплате учителей и врачей, о развале системы.
"Петиция в защиту ликвидируемых школ", "Обращение педагогов к Путину" и всё такое.
Некомпетентное правительство ругают в каждой строчке.
И я же для этого доцента-дебила публикую расследование о том, как глава правительства (разрушающего образование) берёт взятки миллиардами, но тупой доцент всё равно показывает студентам слайды о том, что я вор и мошенник, а власть нужно оставить ему — Медведеву. Пусть дальше ворует и уничтожает образование и здравоохранение, а мы будем ему петиции писать.
Просто лекция по философии в АлтГТУ, препод - Васильев Сергей Федорович, доцент кафедры ФиС https://t.co/MsCGkr7XtN pic.twitter.com/pyTZBUoh5N— Артем Косарецкий (@kosaretskii) 25 мая 2017 г.
Информация об этой лекции Алексею Навальному попала от барнаульского оппозиционера Артема Косарецкого.
Примечательно, что после публикации этого поста сайт АлтГТУ на некоторое время стал недоступен.
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