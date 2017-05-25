Навальный назвал чучелом и дебилом доцента-философа из АлтГТУ

При этом чучело-преподаватель (наверняка диссертация ворованная, надо "Диссернет" попросить проверить) своей страницей указывает сайт netreforme.org.

Подзаголовок сайта "За бесплатное образование и медицину". Страница наполнена стенаниями о нищенской зарплате учителей и врачей, о развале системы.

"Петиция в защиту ликвидируемых школ", "Обращение педагогов к Путину" и всё такое.

Некомпетентное правительство ругают в каждой строчке.

И я же для этого доцента-дебила публикую расследование о том, как глава правительства (разрушающего образование) берёт взятки миллиардами, но тупой доцент всё равно показывает студентам слайды о том, что я вор и мошенник, а власть нужно оставить ему — Медведеву. Пусть дальше ворует и уничтожает образование и здравоохранение, а мы будем ему петиции писать.