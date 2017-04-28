Дамба, деньги, тубдиспансер. О чем Карлин просил Медведева

Эта встреча произошла сразу после заседания кабмина, на котором присутствовал губернатор края. Во время беседы с премьер-министром, глава нашего региона доложил о текущей социально-экономической ситуации в Алтайском крае и попросил помочь с решением ряда важных вопросов.

В частности, губернатор предложил включить в федеральную программу развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации два берегозащитных сооружения в Чарышском и Красногорском районах Алтайского края.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Речь идет о создании инженерной защиты от наводнений. Первый объект - это строительство берегозащитной дамбы протяженностью около 8 км, которая должна защитить от природной стихии райцентр Чарышское. В 2014 году была очень серьезная проблема в этом населенном пункте: было подтоплено порядка 1300 жилых домов, около 3 тысяч человек эвакуировано, причинен значительный материальный ущерб. Вторая проблемная точка - это село Быстрянка Красногорского района, где из берегов вышла река Катунь. Стихия также проявила себя в полную силу, в Быстрянке также необходимо строительство берегозащитного сооружения. В Алтайском крае уже подготовлена проектно-сметная документация, получено заключение государственных экспертиз о качестве проектов.

Этот вопрос Дмитрий Медведев взял на свой личный контроль и поручил рассмотреть министру природных ресурсов и экологии, сообщает пресс-служба администрации края.

Также Александр Карлин рассказал о строительстве первой очереди противотуберкулезного диспансера, расположенного на территории Новоалтайска. Строительство медицинского объекта ведут более двух лет, на эти цели потрачены значительные ресурсы из регионального бюджета — около 700 млн рублей.

Губернатор сообщил, что первую очередь введут в эксплуатацию в 2018 году. Глава региона обратился к премьеру с просьбой оказать краю содействие в выделении средств на приобретение необходимого медицинского и иного оборудования для этого стационара.

Еще Александр Карлин попросил у Дмитрия Медведева оказать финансовую поддержку в выполнении "дорожных карт" по повышению заработной платы работникам организаций бюджетной сферы. В первую очередь речь идет о работниках учреждений образования и культуры.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы понимаем, что ресурсов муниципальных бюджетов на выполнение "дорожной карты" пока недостаточно. Мы хотели бы использовать федеральную поддержку, чтобы направить в муниципалитеты средства, необходимые для повышения заработной платы специалистов. Это социально значимая, ответственная работа. Конечно же, государство должно полностью выполнить перед ними обязательства и помочь муниципалитетам, чтобы они также выполнили свои обязательства.

Также в ходе рабочей встречи рассмотрены вопросы кредитования крупных объектов животноводства в Алтайском крае за счет ресурсов государственной корпорации "Внешэкономбанк". Все поручения, данные по итогам рабочей встречи с губернатором Алтайского края, Дмитрий Медведев взял на личный контроль.