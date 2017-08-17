На Алтае будут судить бандитов, грабивших почтальонов и взорвавших фугас с охранниками

Обыск в доме рубцовского организатора банды. Фото: altai-krai.sledcom.ru. Обыск в доме рубцовского организатора банды. Фото: altai-krai.sledcom.ru. Обыск в доме рубцовского организатора банды. Фото: altai-krai.sledcom.ru. Обыск в доме рубцовского организатора банды. Фото: altai-krai.sledcom.ru.

Эту группировку в 2005 году организовал местный житель. Чтобы вооружиться, преступники в августе 2005-го, в Рубцовске, подорвали самодельным осколочно-фугасным зарядом двух сотрудников вневедомственной охраны, один из которых в последствии погиб от полученных ран.

Главарь банды и его два подельника несколько лет подряд нападали на почтальонов, отделения связи и автозаправочные станции. По данным прокуратуры, бандой было совершено 20 насильственных преступлений с корыстной целью. В некоторых из этих нападений разбойники использовали самодельные взрывные устройства.

Бандиты напали и на воинскую часть, чтобы похитить оружие и боеприпасы. Во время налета получила инвалидность женщина, охранявшая эту воинскую часть. Потерпевшая получила огнестрельные раны и была травмирована во время взрыва.

Чтобы рассчитать нужное количество взрывчатки, разбойники тренировались по ночам на подрывах входных дверей многоквартирных жилых домой.

Бандитов смогли раскрыть только спустя 12 лет после начала их преступной деятельности. Один из участников банды к этому времени уже умер. Задержать удалось лишь двоих. Руководитель банды ранее не был судим, жил уединенно, поэтому долго не привлекал к себе внимания правоохранителей. Интересно, что при обыске у него обнаружили вырезки газетных публикаций по некоторым из преступлений, взрывчатые вещества, оружие.