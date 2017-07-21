В Рубцовске будут судить организатора банды за 19 преступлений

63-летнего Сергея Воробьева обвиняют в создании вооруженной группы (банды) для нападения на граждан и совершении ряда разбойных нападений, убийств, в том числе в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, в покушении на хищение и хищении огнестрельного оружия, в хулиганстве, хранении, перевозке и изготовлении взрывчатых веществ.

По версии следствия, обвиняемый в 2005 году со своим знакомым возглавил преступную группу. Он изготовил взрывное устройство, которое 7 августа 2005 года использовал для подрыва вблизи автомобиля с экипажем отдела вневедомственной охраны. В результате взрыва сотрудники милиции получили травмы, от которых один из них скончался в автомобиле "скорой помощи". Однако завладеть оружием ему не удалось. 16 и 27 августа 2006 года он взорвал входные двери в подъезды многоквартирных жилых домов в Рубцовске, чтобы испытать изготовленные взрывные устройства и проверить боеготовность группы.

Кроме того, 18 августа 2006 года преступники напали на почтальона и похитили более 12 тысяч рублей. Они также пытались убить случайного прохожего, который попытался им пресечь. В ответ на его действия, обвиняемый с целью убийства, из имеющегося револьвера произвел один прицельный выстрел в голову защитника. Мужчина смог оказать сопротивление и защитить себя, закрыв голову имеющейся при нем лопатой. Пуля попала в широкую часть садового инструмента, что помогло избежать смертельного ранения.

16 августа 2007 года обвиняемый попытался совершить разбойное нападение на городское почтовое отделение. Однако довести свой умысел до конца ему не удалось, так как изготовленное взрывное устройство не сработало.

27 августа этого же года мужчины напали на стрелка военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе Алтайского края, где с помощью подрыва и с применением огнестрельного оружия похитили табельное огнестрельное оружие — карабин.

16 июня 2010 года на одной из автозаправочных станций Рубцовска банда напала на водителя-экспедитора, имевшего при себе крупную сумму денег. В результате нападения мужчину застрелили. Злоумышленники завладели деньгами в сумме около 60 тысяч рублей.

После смерти одного из участников преступной группы мужчина привлек к делу племянника, который недавно освободился из мест лишения свободы.

13 мая 2015 года обвиняемый совместно со своим родственником совершил разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на почтальона на одной из улиц города, похитив у него более 110 тысяч рублей. А при совершении аналогичного преступления 20 апреля 2016 года обвиняемый завладел деньгами в сумме более 120 тысяч рублей.

Мужчины готовились совершить еще одно нападение на почтальона, однако правоохранительным органам удалось его предотвратить. Бдительный почтальон при выполнении своих обязанностей в августе 2016 года заметила мужчину, который на улице явно преследовал ее некоторое время. Она сообщила о своих подозрениях в правоохранительные органы и прибывшие на место полицейские задержали мужчину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.