Дело руководителя антикоррупционного отдела МВД Новоалтайска отправилось в прокуратуру

По данным следствия, руководитель антикоррупционного отдела МВД Новоалтайска предложил директору одного из ООО передать ему взятку за то, что он поспособствует в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В период с 20 по 31 января 2017 года Сагайдак получил на счета подконтрольного ему юридического лица взятку в общей сумме 500 тысяч рублей. В дальнейшем полицейского задержали сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. 18 января задержали главного барнаульского следователя и замначальника городского МВД Андрея Арестова. Задержанного подозревают в получении взятки в 1,2 млн. рублей. Он также заключен в СИЗО.