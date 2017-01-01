Депутат-единоросс и епископ РПЦ поспорили из-за установки поклонного креста на Алтае

Межрелигиозный скандал разожгла заметка на сайте регионального отделения партии "Единая Россия" в Республике Алтай. В этом сообщении рассказывалось о том, что депутат Госдумы от ЕР Иван Белеков подверг критике появившуюся якобы инициативу епископа Калистрата установить поклонный крест в одном из урочищ на Чуйском тракте.
Однако позже выяснилось, что владыка высказался о том, что необходимо поставить мемориал, а не крест. После этого единороссы удалили текст о заявлении Белекова с сайта, однако "осадок остался". Ситуацию уже раскрутили в местной прессе и на других интернет площадках. Публикации вышли с заголовками вроде "Депутат против епископа: единоросс выступил против креста на языческих курганах", "Депутат Госдумы возмутился установкой поклонного креста в "сакральном месте Алтая", "Белеков высказался против установки поклонного креста в урочище Кур-Кечу", пишет "Регнум".
Что было написано на партийном сайте
Сообщение на сайте "ЕдРа", опубликованное 14 февраля, было озаглавлено "Депутат Государственной Думы Иван Белеков выступил против установки поклонного креста в урочище "Кур-Кечу":
В ходе прошедшего на минувшей неделе заседания советов по межнациональным и межрелигиозным отношениям в Правительстве Республики Алтай епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат внес предложение установить православный крест в урочище "Кур-Кечу", который расположен близ устья реки Ильгумень в Онгудайском районе.
"Я не понаслышке знаю, что значит урочище Кур-кечу для местного населения, так как я там родился и вырос. При всем моем уважении к православной культуре, считаю, что не может быть и речи об установлении поклонных крестов в сакральных местах Алтая. При встрече с патриархом Кириллом мы это обсуждали", — выступил Иван Белеков.
Комплекс Кур-Кечу включает несколько сотен задернованных каменных курганов в диаметре от 2 до 40 м, а также оградки, ряды балбалов, каменные стелы. В комплекс входят разновременные памятники, они датируются раннескифским временем, пазырыкской эпохой и Средневековьем. Исследователи полагают, что есть также памятники эпохи бронзы и гунно-сарматского времени" (конец цитаты).
Что говорил епископ Калистрат
По данным епархии, епископ Калистрат предлагал установить на поклонный крест, а увековечить память строителей Чуйского тракта, которые в массе своей были заключенными. В социальных сетях и в комментариях на местных сайтах православная общественность республики выразила недоумение по поводу заявления депутата Госдумы.
Участники заседания опубликовали расшифровку аудиозаписи заседания, где епископ Каллистрат и депутат Белеков дискутировали по поводу того, что нужно установить в урочище Кур-Кечу:
Епископ Каллистрат: — Есть у нас урочище Кур-Кечу. Там была территория Сиблага, где собирались заключенные со всего Чуйского тракта, сейчас столетие событий 1917-го года и годовщина политических репрессий, мы предлагаем сделать там какой-то мемориал, на месте Сиблага. Например, по образцу, как сделано в Магадане, там памятник репрессированным — и есть отдельно мусульманам, есть отдельный камень православным… Если планировать совместно, почему мы за это радеем, потому что там содержались и православные, и священнослужители, и даже архиереи, там был епископ Варнава Беляев, и там скончался помощник епископа Варнавы иеромонах Киприан Нелидов, который впоследствии был прославлен и причислен к лику святых. Где-то там покоится, могила неизвестна. Мы приезжаем туда, в память его служим службу, для нас это место свято тем, что он там принял кончину, где-то там покоится. Но, может быть, рассмотреть вариант, чтобы всем вместе это сделать, не только памятник православным, но и всем, кто покоится.
Иван Белеков: — Я там родился и вырос, и строительство этой дороги, я знаю, просто кто-то мне рассказывал и как это было, и тем более последнее строительство шло в 30-е даже годы. Да, были там и люди православные, и бурханистской веры и так далее. Если сегодня мы будем акцент только на этом… Это выходит за эти рамки. Мне кажется, вы знаете мое отношение к православной культуре, уважаю, но здесь — это тонкий вопрос. Тем более мы сейчас идем к 100-летию Чуйского тракта. Если мы все это сведем… Ну понятно, уважение, все такое, но давайте найдем другую какую-нибудь форму. В нашей истории много фактов — и христианская, и местная, языческая, и содружества, много фактов. А здесь — это чересчур. Здесь много неясного. Мы можем просто чуть-чуть опередить и тем самым получить другой эффект, чем мы бы хотели. Нет гарантии. Давайте подождем здесь еще.
Епископ Каллистрат: — Вы поймите, я о другом. Мы потихоньку все равно это место почитаем, но только своих православных, а забываем тех, и тех, и тех. Может быть, совместно? Пусть там будет наше православное чуть-чуть, а остальное будет…
Иван Белеков: — Пусть будет общий в целом жертвам политических репрессий, и все.
Борис Алушкин: — Может быть, создать научно-практическую группу для осмысления?
Александр Бердников: — Сегодня идет речь о формировании плана работы совета при главе. Включаем в план совета при главе этот вопрос для изучения и принятия решения. Речь пока идет об этом.
Крестоповал в Республике Алтай
В РА было несколько скандальных эпизодов с поклонными крестами, установленными РПЦ. Так в 2013 году здесь вынесли обвинительный приговор жителю Онгудайского района, который в сентябре прошлого года разрушил поклонный крест в селе Топучая Шебалинского района. Он не только свалил крест, но и потоптал, а потом порубил его топором. Мужчина признан виновным в вандализме, совершенном по мотивам религиозной ненависти и вражды.
Этот случай "крестоповала" случился в сентябре 2012 года. Тогда мужчина свалил поклонный крест, установленный на месте будущей часовни, которую хотели поставить в честь строителей Чуйского тракта. Глава Республики Алтай Алекандр Бердников тогда в своем блоге заявил, что надо наказать мерзавцев, спиливших крест.
На досудебной стадии мужчина формально признал себя виновным, но отметил, не знал, что свалил и изрубил символ православной религии. По его словам, он срубил коновязь нерадивого хозяина, кони которого без присмотра ходят вблизи Чуйского тракта, создавая опасность для дорожного движения. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
26 мая 2012 года этот крест у села Топучая был освящен на месте, где хотят поставить часовню и мемориал в честь памяти строителей Чуйского тракта. Дорогу, которую Шукшин сравнивал со следом от бича, хлестнувшего по горам, строили заключенные: в 1930-х годах неподалеку от Топучей был лагерь.
— Вдоль этой дороги в те годы были построены "командировки" седьмого отделения Сиблага, — рассказала Елена Грехова, директор Бийского музея Чуйского тракта. – Каждая представляла собой территорию, обозначенную на картосхемах того времени как "земля особого назначения". По периметру стояли вышки, территория была обнесена забором с колючей проволокой.
— Тысячи рабов Сиблага делали дорожную насыпь, по которой мы сейчас весело и легко катим в автобусах и автомобилях, — говорил в день освящения креста местный священник Павел Тайченачев. — Многие из строителей здесь, надорвавшись, Богу душу отдали. На их могилах нет ни креста, ни памятника, потому что хоронили подчас прямо в насыпях, в ямах, в карьере.
С инициативой создания мемориала выступил Новосибирский клуб автолюбителей. Идею строительства одобрили и поддержали на сходе жители Топучей.
Цифра
5 000–6 000 человек числилось в "рабочей армии", строившей Чуйский тракт в 1933–1934 годах. За эти годы произведено свыше 2 500 тысяч кубометров земляных и скальных работ, 1 300 метров мостов, 330 км проезжей части (шоссе).
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