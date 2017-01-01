Депутат-единоросс и епископ РПЦ поспорили из-за установки поклонного креста на Алтае

Епископ Каллистрат: — Есть у нас урочище Кур-Кечу. Там была территория Сиблага, где собирались заключенные со всего Чуйского тракта, сейчас столетие событий 1917-го года и годовщина политических репрессий, мы предлагаем сделать там какой-то мемориал, на месте Сиблага. Например, по образцу, как сделано в Магадане, там памятник репрессированным — и есть отдельно мусульманам, есть отдельный камень православным… Если планировать совместно, почему мы за это радеем, потому что там содержались и православные, и священнослужители, и даже архиереи, там был епископ Варнава Беляев, и там скончался помощник епископа Варнавы иеромонах Киприан Нелидов, который впоследствии был прославлен и причислен к лику святых. Где-то там покоится, могила неизвестна. Мы приезжаем туда, в память его служим службу, для нас это место свято тем, что он там принял кончину, где-то там покоится. Но, может быть, рассмотреть вариант, чтобы всем вместе это сделать, не только памятник православным, но и всем, кто покоится.

Иван Белеков: — Я там родился и вырос, и строительство этой дороги, я знаю, просто кто-то мне рассказывал и как это было, и тем более последнее строительство шло в 30-е даже годы. Да, были там и люди православные, и бурханистской веры и так далее. Если сегодня мы будем акцент только на этом… Это выходит за эти рамки. Мне кажется, вы знаете мое отношение к православной культуре, уважаю, но здесь — это тонкий вопрос. Тем более мы сейчас идем к 100-летию Чуйского тракта. Если мы все это сведем… Ну понятно, уважение, все такое, но давайте найдем другую какую-нибудь форму. В нашей истории много фактов — и христианская, и местная, языческая, и содружества, много фактов. А здесь — это чересчур. Здесь много неясного. Мы можем просто чуть-чуть опередить и тем самым получить другой эффект, чем мы бы хотели. Нет гарантии. Давайте подождем здесь еще.

Епископ Каллистрат: — Вы поймите, я о другом. Мы потихоньку все равно это место почитаем, но только своих православных, а забываем тех, и тех, и тех. Может быть, совместно? Пусть там будет наше православное чуть-чуть, а остальное будет…

Иван Белеков: — Пусть будет общий в целом жертвам политических репрессий, и все.

Борис Алушкин: — Может быть, создать научно-практическую группу для осмысления?

Александр Бердников: — Сегодня идет речь о формировании плана работы совета при главе. Включаем в план совета при главе этот вопрос для изучения и принятия решения. Речь пока идет об этом.