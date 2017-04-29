Депутат Госдумы мечтает возродить на алтайском озере рыбзавод

В качестве объекта Елыкомов предлагает озеро Большое Островное, которое находится в Мамонтовском районе. Там когда-то действовал рыбозаготовочный цех, но уже больше 15 лет помещения пустуют, производства нет. Учитывая, что за счет субвенций из федерального бюджета там были проведены работы по расчистке озера, депутат уверен, что нужно продолжать действовать дальше.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы РФ от Алтайского края:

Озеро очистили, но что-то должно быть и дальше. Какой-то рыбозаготовочный завод, когда запускают определенные сорта рыб, которые сами будут чистить водоем. Просто кататься на лодочках не вариант. Строительство рыбозаготовочного завода на Алтае вполне реально, потому что это уже было раньше. Опыт есть. Там есть экономическая выгода, надо, чтобы инвесторы ее увидели. Теперь будем более детально тему разрабатывать, разговаривать с людьми.

Идею поддержали и в администрации Мамонтовского района. Здесь готовы идти на встречу и делать все возможное со своей стороны — был бы инвестор.

Сергей Момонт,

председатель комитета по сельскому хозяйству Мамонтовского района:

Я помню этот завод — и ловили, и коптили, и перерабатывали, и заготавливали. Мы связывались со старожилами-рыбаками, которые знают "рыбные" места. Но пока определенности нет. Все, принадлежавшее рыбозаготовочному цеху, уже несколько раз перепродавалось, собственники у помещений разные. Надо сначала с этим разобраться.

Также депутат рассказал, что в 2017 году за счет средств краевого бюджета запланирована чистка и восстановление озера в селе Михайловское.

Справка

Озеро Большое Островное в Мамонтовском районе Алтайского края является самым пресным естественным водоемом с акваторией около 17 кв. км среди всех водоемов района. Имеет народно-хозяйственное, рекреационное и рыбохозяйственное значение. Но в настоящее время в озере полностью исчезли такие виды рыб как сазан, линь, пелядь, окунь.