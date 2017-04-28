"Не та сметана": депутат Госдумы заявил, что скучает в Москве по алтайской еде

С сентября 2016 года бывший главный врач краевой клинической больницы Елыкомов является депутатом Госдумы. Три недели в месяц он проводит Москве. По словам депутата, за время жизни в столице он понял, в чем счастье жителей Алтайского края.

Он сказал, что сегодня может в полной мере сравнить Москву и Барнаул. Особенно в части продуктов питания. То, что продается в столичных магазинах, по мнению депутата, далеко не всегда является натуральным качественным продуктом. Елыкомов скучает по молочным продуктам, которые делают на Алтае.

По словам депутата, нормальный сыр в столице можно купить не меньше, чем по 900 руб. за килограмм. В Барнауле цена гораздо ниже, а при этом качество выше, говорит Елыкомов.

Валерий Елыкомов,

депутат Госдумы РФ:

Когда живешь постоянно в Москве, по-другому многое воспринимаешь. Приезжаешь домой, идешь в магазин и думаешь: почему тут все так вкусно? А там как-то не так. Не та сметана, сыры, хлеб. У нас производство почти индивидуальное и надо это понимать. Там хлеб есть практически невозможно. Я хочу сказать всем жителям Алтайского края: пользуйтесь моментом, что живете в экологически чистом регионе и можете хорошо питаться натуральными продуктами.

Кстати, еще в ноябре 2016 года тоску по местным продуктам высказал в своем Instagram еще один депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Тогда он делился с подписчиками тем, как покупает алтайские продукты в столичных магазинах и писал, что: "только на расстоянии понимаешь, какие у нас качественные продукты".