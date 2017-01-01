Депутаты Рубцовска из трех человек выберут главу

За пост главы Рубцовска продолжат бороться Дмитрий Фельдман, первый заместитель главы администрации города (исполняет обязанности главы), Евгений Криволапов, депутат горсовета, директор ФК "Капитал", и Владимир Веснин, замначальника управления по ЖКХ, хозяйству и благоустройству мэрии. Именно этих кандидатов до голосования допустила конкурсная комиссия, заседание которой состоялось 6 февраля. Сессия, на которой депутаты изберут градоначальника, состоится 16 февраля.
Сито конкурсной комиссии не прошел только Игорь Фельдбуш, руководитель в рекламном агентстве "Норт", который в числе первых заявил о своих притязаниях на кресло главы. По данным altapress.ru, он не предоставил полный пакет документов, в том числе необходимый для допуска к гостайне.
С большой долей вероятности вакантное кресло займет Дмитрий Фельдман.
Добавим, что уже в сентябре этого года состоятся выборы депутатов Рубцовского горсовета. Новый состав должен будет назначить нового главу на срок своих полномочий. Как ранее пояснял altapress.ru депутат Госдумы от Рубцовского округа Виктор Зобнев, правовых коллизий не возникнет, так как законодательством предусмотрена возможность досрочного расторжения контракта.
Виктор Зобнев,
депутат Государственной Думы:
Город — это живой, постоянно работающий механизм, и он не должен оставаться без главы. Сейчас в Рубцовске нет единой координирующей силы. Глава должен быть, и он должен нести ответственность за то, что происходит в городе. Его необходимо формализовать, придать ему правовой статус. Пусть даже на недолгий срок.
Факт
Прежнего мэра Рубцовска Владимира Ларионова суд признал виновным в превышении должностных полномочий. Он получил два года лишения свободы условно, однако был освобожден от наказания по амнистии.
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