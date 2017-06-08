Директор MAMA, Ya POEL burgers прокомментировал ситуацию с отравлением барнаульцев

Директор заведения MAMA, Ya POEL burgers Иван Олишевский прокомментировал altapress.ru ситуацию с отравлением барнаульцев в его заведении. По его словам, Роспотребнадзор проводил проверку в кафе полтора месяца назад. Тогда серьезных нарушений, которые бы грозили здоровью гостей заведения, не выявили. Руководству кафе выдали предписание, согласно которому до 1 декабря в заведении должны были устранить недочеты "технического характера".
Ранее прокуратора сообщила, что в кафе MAMA, Ya POEL burgers были нарушены требования Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН при приготовлении пищи. По данных правоохранительных органов, здесь не проводили ежедневную оценку качества полуфабрикатов и кулинарных изделий, на кухне не были установлены бактерицидные лампы, а блюда готовились на грязном оборудовании, где специалисты обнаружили кишечную палочку.
Иван Олишевский,
директор MAMA, Ya POEL burgers:
Внеплановая проверка Роспотребнадзора в MAMA, Ya POEL burgers действительно проводилась 24 апреля 2017 года. По результатам лабораторных исследований наших бургеров и другой продукции установлено, что они соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
По выявленным нарушениям, которые носят скорее "технический" характер, нам выдали предписание и установили срок их устранения — 1 декабря 2017 года. Это явно свидетельствует о том, что выявленные нарушения не могут представлять опасности здоровью людей.
У нас вызывает легкое недоумение массовое, лавинообразное распространение прокуратурой информации полуторамесячной давности. Мы крайне ответственно подходили и подходим к вопросу организации всех процессов пищевого производства в нашей бургерной, работаем в интересах наших гостей и нашего города.
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