Директор MAMA, Ya POEL burgers прокомментировал ситуацию с отравлением барнаульцев

Внеплановая проверка Роспотребнадзора в MAMA, Ya POEL burgers действительно проводилась 24 апреля 2017 года. По результатам лабораторных исследований наших бургеров и другой продукции установлено, что они соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

По выявленным нарушениям, которые носят скорее "технический" характер, нам выдали предписание и установили срок их устранения — 1 декабря 2017 года. Это явно свидетельствует о том, что выявленные нарушения не могут представлять опасности здоровью людей.

У нас вызывает легкое недоумение массовое, лавинообразное распространение прокуратурой информации полуторамесячной давности. Мы крайне ответственно подходили и подходим к вопросу организации всех процессов пищевого производства в нашей бургерной, работаем в интересах наших гостей и нашего города.