"Доводим, изыскиваем, каемся". Александр Карлин написал про губернаторское наследство

Как написал губернатор, ему и правительству региона приходится изыскивать средства и каяться за других.

Такая откровенная преамбула поста, как оказалось, была посвящена вынужденной работе руководства края с проблемными долгостроями и бедами обманутых дольщиков. Александр Карлин напомнил, что "никто не верил, что нам удастся поставить точку в многолетней, тянущейся не одно десятилетие проблеме обманутых дольщиков. Но мы ее решили".

И теперь, хоть иногда и возникают истории с пострадавшими дольщиками, они уже не так угрожающе масштабны, как скандал с обманутыми клиентами "Барнаулстроя".

Сегодня, по словам губернатора края, возникла проблема у дольщиков новоалтайского жилого комплекса "Демидов-парк". Но, как заявил Карлин, объект уже достроен.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Да, он чрезвычайно проблемный, но я держу его на личном контроле. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию квартиры в блок-секциях 4-7. В следующем году завершим вторую очередь этого комплекса. По крайней мере, дети дольщиков "Демидов-парка" не успеют вырасти, а состав их семей кардинально не изменится к окончанию строительства, как у дольщиков "Барнаулстроя".

Как пишет глава региона, край "на протяжении нескольких лет входит в группу лидеров среди регионов Сибири по темпам роста ввода жилья. Новые современные кварталы, эстетически оформленные жилищные комплексы украшают город, делают его современным и комфортным". Однако, по словам губернатора, "мы снова оказались заложниками ситуации, которая была создана не нами: когда жилищное строительство развивалось само по себе, а вопросы обустройства социальной инфраструктуры откладывались на потом".

Но и в данной ситуации руководство края не опускает руки, пишет в блоге губернатор.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Решена проблема очередности и нехватки мест в детских садах региона (еще каких-то 5-7 лет назад ее решение казалось нереальным). На очереди – проблема строительства современных общеобразовательных учреждений в новых микрорайонах. В соответствии с прогнозируемой потребностью только в Барнауле в кварталах массовой застройки построим 11 новых школ. Да и в целом регион звание "края новых школ" не потеряет, а приумножит в самом ближайшем будущем. До 2025 года в крае будет возведено 28 новых школ, 156 школ подвергнутся капитальному ремонту, 84 - расширят свои учебные площади с помощью строительства дополнительных корпусов или реконструкции.

Как уверяет глава региона в конце своей записи, "это лишь два конкретных примера, когда, решая застарелые проблемы, копившиеся десятилетиями, мы стараемся создавать заделы на будущее".