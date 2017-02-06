Думские депутаты выступили за исключение из УК статьи за нарушение порядка проведения митингов

Законопроект, в котором содержится данная инициатива, вносится в Госдуму. Также документ для получения официальных отзывов будет направлен в Верховный суд РФ и федеральное правительство.

Как говорится в сообщении ЛДПР, при рассмотрении в судах нескольких уголовных дел проявилась "ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения подобного рода статей". В качестве примера приведено резонансное дело гражданского активиста Ильдара Дадина, осужденного по этой статье. Парламентарии считают, что общественный резонанс вокруг этого дела вызван "несправедливостью наказания, которое несоразмерно общественной опасности проступка", пишет znak.com.

В конце января с критикой данной статьи УК выступила генпрокуратура РФ. Критика содержалась в отзыве надзорного ведомства на жалобу Ильдара Дадина в Конституционный суд РФ. В отзыве заместителя генпрокурора Владимира Малиновского говорится, что преступление отличается от административного нарушения тем, что совершение первого подразумевает наличие общественной опасности. В УК оговаривается, что действия, которые не влекут за собой подрыв безопасности в силу их малозначительности, нельзя расценивать как преступление. Исходя из этого, по мнению генпрокуратуры, конструкция состава преступления с административной преюдицией не соответствует самому понятию "преступление".

Справка

Ильдар Дадин стал первым россиянином, получившим реальный срок по закону 2014 года, установившему уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил публичного собрания. В декабре 2015 года его приговорили к 3 годам лишения свободы, но в марте 2016 года приговор смягчили до 2,5 лет.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала активиста узником совести.

В сентябре 2016 года его этапировали в колонию ИК-7 в карельской Сегеже. Спустя два месяца он рассказал о пытках в колонии, в частности, о подвешивании за наручники, раздевании догола и угрозах изнасиловать.

Факт

Ильдар Дадин отбывает наказание в Алтайском крае — в рубцовской колонии.