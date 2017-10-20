Два человека претендуют на пост мэра Барнаула

Прием документов от желающих претендовать на этот пост продлится до 22 октября.

И Сергей Дугин, и Юрий Ряполов принимали участие в конкурсе, проводимом и два года назад на пост градоначальника. Тогда на эту должность реально претендовали шесть человек, еще одним - виртуальным - кандидатом стал кот Барсик.

На это раз претендентов пока всего двое. Ранее руководитель аппарата реготделения "Справедливой России" Владислав Вакаев предлагал оппозиции сплотиться и выдвинуть единого кандидата - сильного, грамотного, способного составить реальную конкуренцию Дугину. Однако пока, сообщил он altapress.ru решения даже внутри реготделения не принято: достойные кандидаты не соглашаются. Не исключено, что эсэры и вовсе не выдвинут своего претендента.

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова сообщила, что крайком "находится в процессе принятия решения", будет ли КПРФ выдвигать своего кандидата.

Пока думают об этом и в краевой организации ЛДПР, сообщил ее руководитель Дмитрий Ворсин.

Таким образом, есть вероятность, что у Сергея Дугина будет только один соперник - единоросс.

Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 28 ноября. А решение, кто возглавит Барнаул, депутаты примут на последующей после этого сессии, скорее всего, в конце декабря.