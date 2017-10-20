Два человека претендуют на пост мэра Барнаула

Пакеты документов на участие в конкурсе на пост главы Барнаула 20 октября подали действующий мэр Сергей Дугин и депутат гордумы Юрий Ряполов. Об этом altapress.ru сообщила Марина Ермоленко, член конкурсной комиссии, депутат думы.
Прием документов от желающих претендовать на этот пост продлится до 22 октября.
И Сергей Дугин, и Юрий Ряполов принимали участие в конкурсе, проводимом и два года назад на пост градоначальника. Тогда на эту должность реально претендовали шесть человек, еще одним - виртуальным - кандидатом стал кот Барсик.
На это раз претендентов пока всего двое. Ранее руководитель аппарата реготделения "Справедливой России" Владислав Вакаев предлагал оппозиции сплотиться и выдвинуть единого кандидата - сильного, грамотного, способного составить реальную конкуренцию Дугину. Однако пока, сообщил он altapress.ru решения даже внутри реготделения не принято: достойные кандидаты не соглашаются. Не исключено, что эсэры и вовсе не выдвинут своего претендента.
Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова сообщила, что крайком "находится в процессе принятия решения", будет ли КПРФ выдвигать своего кандидата.
Пока думают об этом и в краевой организации ЛДПР, сообщил ее руководитель Дмитрий Ворсин.
Таким образом, есть вероятность, что у Сергея Дугина будет только один соперник - единоросс.
Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 28 ноября. А решение, кто возглавит Барнаул, депутаты примут на последующей после этого сессии, скорее всего, в конце декабря.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.