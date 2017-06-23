Два торговых центра Барнаула вошли в список лучших в России

В список вошли офисные и торговые центры из 55 российских регионов. Независимое экспертное жюри было сформировано в семи федеральных округах. Эксперты рынка оценили объекты в 70 регионах страны. Итогом экспертного голосования стал список лучших объектов коммерческой недвижимости: 100 бизнес-центров и 100 торговых центров.

В Москве и Московской области лауреатами стали 28 офисных и 27 торговых центров, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 13 офисных и 13 торговых центров. В федеральных округах квоты распределились в соответствии с плотностью населения. Так, в Центральном федеральном округе — 13 офисных и 13 торговых центров, в Сибирском федеральном округе — 10 офисных и 10 торговых центров.