К августу "Пятерочка" откроет в Барнауле больше 20 магазинов

Константин Никитеев, руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт", рассказал altapress.ru, что X5 Retail Group подавала заявки на покупку недвижимости площадью от 400 кв.м. Такие помещения подходят к формату "у дома" сети "Пятерочка". Также федералов интересуют помещения до 1,5 тыс. "квадратов".

Обычно такие площади используют для размещения гипермаркета. X5 Retail Group с такими форматами работают сети "Перекресток" и "Карусель", однако развитие этих направлений в Сибири не анонсировалось. Никитеев уточнил, что представители сети не искали в Алтайском крае площадей или земельного участка под распределительный центр. Видимо, они решили остановиться на новосибирской точке.

На данный момент на финишной прямой подготовка договоров аренды с владельцами примерно 23 коммерческих помещений, сообщает источник altapress.ru. Магазины могут открыть в ТЦ Ultra, “7 Континент", напротив "Геомаркета". Представители этих магазинов подтверждают, что ведут переговоры с крупным "продуктовым" арендатором, но пока не готовы рассказывать подробности.

Если X5 Retail Group сможет стартовать с 20-23 магазинами в Барнауле, то сеть автоматически выйдет на один уровень по количеству торговых точек с федеральной сетью "Магнит". Напомним, что сейчас краснодарский "Тандер" представлен в Барнауле 27 магазинами. Отметим, что компания — основной конкурент X5 Retail Group на федеральном рынке. В 2016 году этот крупнейший российский продуктовый ритейлер обошел по доле рынка "Магнит".

На данный момент будущий крупный работодатель Алтайского края не разместил объявлений о найме персонала на сайтах поиска работы. Однако около года назад он подыскивал управляющего, который займется развитием региона.

Ранее региональная продуктовая сеть X5 Retail Group анонсировала, что планирует открыть в этом году 100 магазинов в Сибирском федеральном округе. В том числе магазины под вывеской "Пятерочка" начнут работать в Томской области и Алтайском крае. В 2016 году оператор сосредоточился на Новокузнецке, Кемерове и Омске. Наиболее агрессивно осваиваются рынки двух последних: до конца 2017 года X5 Retail Group планирует открыть здесь по 80 магазинов.

Факт

X5 Retail Group предпочитает выходить на новый рынок через покупку или аренду сети магазинов. В этом году предоставилась возможность приобрести "оптом" несколько помещений обанкроченной сети "Росбыттехника", которая представляла магазины бытовой техники "5 элемент". Помещения на продажу выставил залогодержатель "Сбербанк". Всего их у банка было 10 на 216 млн рублей. Кроме того, X5 Retail Group ищет подходящие площади и у несетевых собственников.