Два Яндекс.Такси пострадали от трамваев в Барнауле

Днем около 13 часов в Барнауле на ул. Попова машина Яндекс.Такси не пропустила трамвай, получила удар в переднее крыло и отскочила на рельсы.
Авария с такси в Барнауле. Фото: Роман Труфанов в vk.com/barneos22.
Авария с такси в Барнауле. Фото: Николай Абзаров в vk.com/barneos22.
Очевидцы сообщают, что 30 минутами позже на пересечении Молодежной и Красноармейского еще одно Яндекс.Такси врезалось в трамвай.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.