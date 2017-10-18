Два Яндекс.Такси пострадали от трамваев в Барнауле

Днем около 13 часов в Барнауле на ул. Попова машина Яндекс.Такси не пропустила трамвай, получила удар в переднее крыло и отскочила на рельсы.

Авария с такси в Барнауле. Фото: Роман Труфанов в vk.com/barneos22. Авария с такси в Барнауле. Фото: Николай Абзаров в vk.com/barneos22. Очевидцы сообщают, что 30 минутами позже на пересечении Молодежной и Красноармейского еще одно Яндекс.Такси врезалось в трамвай.