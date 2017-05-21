"Единороссы" посчитали что Transparency International шантажирует Поклонскую

После того, как Наталья Поклонская заявила о возможности антикоррупционной проверки Transparency International Russia и "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, в первой из названных организаций пообещали проверить саму г-жу Поклонскую.
За депутатку вступился вице-спикер Госдумы, "единоросс" Владимир Васильев. Политик сказал, что слова заместителя главы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова в адрес депутата Натальи Поклонской могут быть расценены как шантаж: "Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы и могут быть оценены как шантаж".
Как считает Васильев, если депутат видит, что есть вопросы к деятельности какой-либо организации, то он вправе инициировать расследование. Он отметил, что "это его полномочия, которые защищены законом России", пишет Газета.ru.
Владимир Васильев,
вице-спикер Госдумы:
А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться.
По словам Владимира Васильева, такие заявления могут быть расценены как угрозы в адрес политика.
Ранее замглавы российского отделения Transparency International Илья Шуманов на своей странице в Facebook написал: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору". А в интервью радиостанции "Говорит Москва" вице-президент антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова напомнила определение коррупции из российского законодательства. Такое преступление может совершить только должностное лицо при распоряжении публичными ресурсами, а Transparency International — не должностное лицо.
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