Видео. Путинград или Путинберг. Сторонница ЕР на праймериз предложила переименовать Барнаул

Так вот, я хотела бы предложить переименовать наш город... А что? В честь лидера. У нас есть лидер в России. Несменный. Даже лидер не только России, но и всего мира.

Вот сами подумайте, с 99-го года по настоящее время, если анализ произвести, смотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименоваться? Например, ну, Путинберг или Путинград. Ну а почему бы и нет? Просто, может быть, стоит задуматься? Мне кажется, у нас все шансы...".