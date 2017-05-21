Видео. Путинград или Путинберг. Сторонница ЕР на праймериз предложила переименовать Барнаул

В Барнауле во время дебатов на праймериз "Единой России" одна из желающих стать депутатом городской Думы (местные выборы в Алтайском крае пройдут в начале сентября 2017 года) выступила с неожиданным предложение переименовать Барнаул в честь Владимира Путина. Тогда, по мнению Марины Чаузовой, у нас в городе всё сразу станет эффективным.
Видео с выступлением Марины Чаузовой выложил в Facebook политтехнолог Константин Малышев, сопроводив ролик следующим текстом: " Шедевры дебатов! Предложение участницы предварительного голосования - переименовать Барнаул в Путинберг. И тогда все проблемы города решатся сами собой".
Марина Чаузова,
беспартийная:
Так вот, я хотела бы предложить переименовать наш город... А что? В честь лидера. У нас есть лидер в России. Несменный. Даже лидер не только России, но и всего мира.
Вот сами подумайте, с 99-го года по настоящее время, если анализ произвести, смотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименоваться? Например, ну, Путинберг или Путинград. Ну а почему бы и нет? Просто, может быть, стоит задуматься? Мне кажется, у нас все шансы...".
Участники дебатов заулыбались, а ведущий спросил, как это предложение относится к теме дебатов — коммунальному хозяйству. По словам Марины Чаузовой, переименование поможет все сразу сделать эффективным: "Используя технологии поднятия России с колен, они у нас тоже используются".
Напомним, что 10 лет назад в Курьинском районе появился колхоз имени Путина. А в 2009 году помощник начальника БЮИ Александр Федяев написал оду по поводу приезда Владимира Путина на Алтай.
Справка
Марина Чаузова работает заместителем гендиректора юридической фирмы "Адонай". Беспартийная. Родилась 24 сентября 1978 года в селе Верх-Марушка Целинного района. В 2000 году закончила Бийский государственный пединститут по специальности "психология".
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