"Сидел как мебель". На Алтае депутат-единоросс перешел в КПРФ

В Бийске разразился громкий политический скандал: депутат местной гордумы Евгений Беляев перешел из фракции "Единая Россия" во фракцию КПРФ. Заявление об этом распространила пресс-служба коммунистов. Сами единороссы утверждают, что Беляев принял такое решение под давлением работодателя, экс-депутата АКЗС Константина Шебалина.
Беляев входит в состав комитета по ЖКХ и транспорту, работает управляющим в компании "Созвездие". Лидер фракции КПРФ в бийском горсовете Владимир Ример рассказал altapress.ru: Беляев сообщил коммунистам, что решение у него зрело давно.
Владимир Ример,
лидер фракции КПРФ в гордуме Бийска:
Ему надоело смотреть, как ухудшается ситуация в здравоохранении, в культуре, у нас зкрыли шесть библиотек и ДК сахарного завода, как падают экономические показатели в городе.
По словам Римера, Беляева не удовлетворяла работа партии власти в гордуме, которая по большей части острых вопросов выносила решение "принять к сведению".
У самих единороссов другая версия. Глава Бийска и лидер местного отделения "ЕР" Лидия Громогласова заявила, что Беляев "сменил политическую ориентацию" под давлением.
Лидия Громогласова,
глава Бийска:
приговорили к двум годам условно за вымогательство 20 тыс. рублей. Позже краевой суд переквалифицировал статью на самоуправство и применил к депутату амнистию.
Шебалин подтвердил ИА "Банкфакс", что речь в комментарии Лидии Громогласовой идет о нем. Однако он опроверг информацию о том, что Беляев его подчиненный. "Мы с ним состоим в Союзе ветеранов Афганистана, мы друзья, но как я могу его заставлять? Это просто слух и провокация, я никого не принуждал", — заявил Шебалин.
Сам депутат Беляев через сайт КПРФ заявил, что это его добровольное решение.
Евгений Беляев,
депутат гордумы Бийска:
Отметим, что случай перехода депутата из "Единой России" в другую фракцию можно считать уникальным. Обычно депутаты следуют в обратном направлении. Так, избиравшийся ранее от "СР" в барнаульскую гордуму, а ныне являющийся депутатом АКЗС Дмитрий Аганов, вступил в партию "Единая Россия". Кроме того, в начале февраля из фракции "Справедливая Россия" в "ЕР" перешли сразу два депутата: Павел Шумихин и Алексей Найден. А в Каменском райсобрании сразу 11 депутатов, избравшихся по спискам эсеров, ушли в "Единую Россию".
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