"Сидел как мебель". На Алтае депутат-единоросс перешел в КПРФ

Беляев входит в состав комитета по ЖКХ и транспорту, работает управляющим в компании "Созвездие". Лидер фракции КПРФ в бийском горсовете Владимир Ример рассказал altapress.ru: Беляев сообщил коммунистам, что решение у него зрело давно.

Владимир Ример,

лидер фракции КПРФ в гордуме Бийска:

Ему надоело смотреть, как ухудшается ситуация в здравоохранении, в культуре, у нас зкрыли шесть библиотек и ДК сахарного завода, как падают экономические показатели в городе.

По словам Римера, Беляева не удовлетворяла работа партии власти в гордуме, которая по большей части острых вопросов выносила решение "принять к сведению".

У самих единороссов другая версия. Глава Бийска и лидер местного отделения "ЕР" Лидия Громогласова заявила, что Беляев "сменил политическую ориентацию" под давлением.

Лидия Громогласова,

глава Бийска:

Лидия Громогласова. Его фактический работодатель планирует идти на выборы в городскую Думу от КПРФ и, используя свое служебное положение, практически "заставил" своего работника-депутата сменить "политическую ориентацию". Для самого работодателя, впрочем, подобные перемены мировоззрения не редкость — он был в прошлом созыве депутатом краевого парламента в составе фракции "Единой России". До этого — членом фракции "Справедливая Россия" в Бийской городской Думе. Полученная в 2015 году судимость за вымогательство (несмотря на последующую амнистию), не позволила ему принять участие в предварительном голосовании "Единой России" в АКЗС, где, я напомню, даже погашенная судимость являлась основанием для отказа в регистрации потенциального кандидата. И теперь бывший депутат надеется стать кандидатом от коммунистов, которых почему-то не смущают аспекты его биографии.

Константин Шебалин.

Очевидно, что Громогласова имеет в виду Константина Шебалина, который несколько лет назад был лидером фракции "Справедливая Россия" в бийском горсовете, а потом стал депутатом АКЗС. В 2015 году его приговорили к двум годам условно за вымогательство 20 тыс. рублей. Позже краевой суд переквалифицировал статью на самоуправство и применил к депутату амнистию.

Шебалин подтвердил ИА "Банкфакс", что речь в комментарии Лидии Громогласовой идет о нем. Однако он опроверг информацию о том, что Беляев его подчиненный. "Мы с ним состоим в Союзе ветеранов Афганистана, мы друзья, но как я могу его заставлять? Это просто слух и провокация, я никого не принуждал", — заявил Шебалин.

Сам депутат Беляев через сайт КПРФ заявил, что это его добровольное решение.

Евгений Беляев,

депутат гордумы Бийска:

Евгений Беляев. В Бийской Думе подавляющее большинство — единороссы. И заседания Думы превратились в пародию на партсобрание с повесткой дня "одобрить решения партии и официально провести в жизнь эти решения". Меня выдвигал кандидатом Общероссийский народный фронт, и после избрания депутатом мне пришлось вступить во фракцию "Единая Россия". Но я пять лет почти просидел как мебель. Терпел. Не могу больше с таким положением мириться. Терпеть такое отношение к депутату нельзя. Политику и взгляды коммунистов поддерживаю. Глядя на деятельность городских и краевых депутатов, я убедился, что позицию КПРФ занимает правильную, что в думах, советах и собраниях разных уровней они представляют именно народ.

Отметим, что случай перехода депутата из "Единой России" в другую фракцию можно считать уникальным. Обычно депутаты следуют в обратном направлении. Так, избиравшийся ранее от "СР" в барнаульскую гордуму, а ныне являющийся депутатом АКЗС Дмитрий Аганов, вступил в партию "Единая Россия". Кроме того, в начале февраля из фракции "Справедливая Россия" в "ЕР" перешли сразу два депутата: Павел Шумихин и Алексей Найден. А в Каменском райсобрании сразу 11 депутатов, избравшихся по спискам эсеров, ушли в "Единую Россию".