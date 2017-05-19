"Сидел как мебель". На Алтае депутат-единоросс перешел в КПРФ

388
Сегодня, 14:40.
Политика

В Бийске разразился громкий политический скандал: депутат местной гордумы Евгений Беляев перешел из фракции "Единая Россия" во фракцию КПРФ. Заявление об этом распространила пресс-служба коммунистов. Сами единороссы утверждают, что Беляев принял такое решение под давлением работодателя, экс-депутата АКЗС Константина Шебалина.

Митинг КПРФ. 7 ноября 2014 год, Барнаул.
Митинг КПРФ. 7 ноября 2014 год, Барнаул. Фото из архива редакции.

Беляев входит в состав комитета по ЖКХ и транспорту, работает управляющим в компании "Созвездие". Лидер фракции КПРФ в бийском горсовете Владимир Ример рассказал altapress.ru: Беляев сообщил коммунистам, что решение у него зрело давно.

Владимир Ример,
лидер фракции КПРФ в гордуме Бийска:

Ему надоело смотреть, как ухудшается ситуация в здравоохранении, в культуре, у нас зкрыли шесть библиотек и ДК сахарного завода, как падают экономические показатели в городе.

По словам Римера, Беляева не удовлетворяла работа партии власти в гордуме, которая по большей части острых вопросов выносила решение "принять к сведению".

У самих единороссов другая версия. Глава Бийска и лидер местного отделения "ЕР" Лидия Громогласова заявила, что Беляев "сменил политическую ориентацию" под давлением.

Лидия Громогласова,
глава Бийска:

Лидия Громогласова.
Лидия Громогласова.
Его фактический работодатель планирует идти на выборы в городскую Думу от КПРФ и, используя свое служебное положение, практически "заставил" своего работника-депутата сменить "политическую ориентацию". Для самого работодателя, впрочем, подобные перемены мировоззрения не редкость — он был в прошлом созыве депутатом краевого парламента в составе фракции "Единой России". До этого — членом фракции "Справедливая Россия" в Бийской городской Думе. Полученная в 2015 году судимость за вымогательство (несмотря на последующую амнистию), не позволила ему принять участие в предварительном голосовании "Единой России" в АКЗС, где, я напомню, даже погашенная судимость являлась основанием для отказа в регистрации потенциального кандидата. И теперь бывший депутат надеется стать кандидатом от коммунистов, которых почему-то не смущают аспекты его биографии.

Константин Шебалин.
Константин Шебалин.
Очевидно, что Громогласова имеет в виду Константина Шебалина, который несколько лет назад был лидером фракции "Справедливая Россия" в бийском горсовете, а потом стал депутатом АКЗС. В 2015 году его приговорили к двум годам условно за вымогательство 20 тыс. рублей. Позже краевой суд переквалифицировал статью на самоуправство и применил к депутату амнистию.

Шебалин подтвердил ИА "Банкфакс", что речь в комментарии Лидии Громогласовой идет о нем. Однако он опроверг информацию о том, что Беляев его подчиненный. "Мы с ним состоим в Союзе ветеранов Афганистана, мы друзья, но как я могу его заставлять? Это просто слух и провокация, я никого не принуждал", — заявил Шебалин.

Сам депутат Беляев через сайт КПРФ заявил, что это его добровольное решение. 

Евгений Беляев,
депутат гордумы Бийска:

Евгений Беляев.
Евгений Беляев.
В Бийской Думе подавляющее большинство — единороссы. И заседания Думы превратились в пародию на партсобрание с повесткой дня "одобрить решения партии и официально провести в жизнь эти решения". Меня выдвигал кандидатом Общероссийский народный фронт, и после избрания депутатом мне пришлось вступить во фракцию "Единая Россия". Но я пять лет почти просидел как мебель. Терпел. Не могу больше с таким положением мириться. Терпеть такое отношение к депутату нельзя. Политику и взгляды коммунистов поддерживаю. Глядя на деятельность городских и краевых депутатов, я убедился, что позицию КПРФ занимает правильную, что в думах, советах и собраниях разных уровней они представляют именно народ.

Отметим, что случай перехода депутата из "Единой России" в другую фракцию можно считать уникальным. Обычно депутаты следуют в обратном направлении. Так, избиравшийся ранее от "СР" в барнаульскую гордуму, а ныне являющийся депутатом АКЗС Дмитрий Аганов, вступил в партию "Единая Россия". Кроме того, в начале февраля из фракции "Справедливая Россия" в "ЕР" перешли сразу два депутата: Павел Шумихин и Алексей Найден. А в Каменском райсобрании сразу 11 депутатов, избравшихся по спискам эсеров, ушли в "Единую Россию".

 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров