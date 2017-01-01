На Алтае бывший эсер Аганов вступил в "Единую Россию"

Депутат АКЗС Дмитрий Аганов вступил в партию "Единая Россия". Как решил президиум регионального политсовета "ЕР", депутат рекомендован для избрания местным координатором партпроекта "Экология России".
Напомним, что ранее г-н Аганов избирался в барнаульскую гордуму от партии "Справедливая Россия". Но в 2016 году он принял участие в праймериз единороссов, чтобы иметь возможность бороться на выбораз в краевое заксобрание, куда в последствии, и был избран по одномандатному избирательному округу №22 (часть Индустриального района Барнаула). Сразу после избрания Дмитрий Аганов вступил во фракцию "ЕР" в АКЗС.
В краевом парламенте депутат Аганов стал заместителем председателя комитета по социальной политике, курируя вопросы молодежной политики, спорта, работы добровольцев.
Дмитрий Аганов,
депутат АКЗС:
Конечно, полгода работы в Алтайском краевом Законодательном Собрании позволили мне не только увидеть разницу в подходах к работе, но и на основании полученного опыта сделать осознанный выбор. Именно конкретная работа, которую мы делаем сегодня вместе с коллегами для решения проблем жителей края, внимание, которое партия уделяет каждому обратившемуся, и тот уровень профессионализма, который сегодня удалось достигнуть во фракции "Единая Россия" в АКЗС, убеждают меня в правильности моего шага.
В партийном проекте Аганов собирается заняться проведением массовых экологических мероприятий типа субботников, а также экологическим образованием и воспитанием подрастающего поколения.
Кто еще ушел из "СР" в "ЕР"
Ранее стало известно о массовом переходе 11 каменских депутатов-справедлировоссов во фракцию "Единой России". Руководитель фракции "Справедливая Россия" в краевом Заксобрании Александр Молотов заявил, что из-за этого переманивания народных избранников эсеры обозлились и больше не верят партии власти и не будут вступать ни в какие коалиции.
А в начале февраля депутат АКЗС Павел Шумихин вышел из фракции "Справедливая Россия" и заявил, что хочет вступить в "Единую Россию".
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