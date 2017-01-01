"Злые и отмобилизованные": лидер фракции АКЗС резко ответил на переманивание депутатов

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в краевом Заксобрании Александр Молотов на своей странице в Facebook резко высказался по поводу массового перехода депутатов из стана эсэров во фракцию "Единая Россия" — как в краевом парламенте, так и в Каменском райсовете. Он заявил, что теперь справедливороссы злы, больше не верят партии власти и не будут вступать ни в какие коалиции.
Молотов считает, что "Единая Россия" в некотором смысле убаюкала бдительность эсэров.
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
На словах единороссы убеждали нас в том, что "выборы закончились" и надо переходить к конструктиву, просили поддержать краевой бюджет и отчет губернатора, а на деле за нашей спиной вели тайные сепаратные переговоры с депутатами-справедливороссами и переманивали их в свою партию и фракцию.
Лидер фракции эсэров заявил, что это единороссы поступили стратегически недальновидно.
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
Получив всего лишь двух депутатов АКЗС (вдобавок к уже имеющимся 42-м) и 11 депутатов муниципального уровня (вдобавок к сотням, если не тысячам других), взамен "Единая Россия" получила предельно отмобилизованные и злые партию и фракцию "Справедливой России", которые больше не собираются вступать ни в какие диалоги и коалиции и больше не верят ни одному слову единороссов.
Напомним, что 8 февраля 11 депутатов Каменского райсобрания, избранных от "Справедливой России", перешли в созданную фракцию "Единой России". Камень-на-Оби и Каменский район были единственными в крае территориями, где большинство мест в парламентах принадлежало выдвиженцам не партии власти. Победа эсэров здесь в 2016 году стала политической сенсацией. На прошлой неделе стало известно, что депутаты краевого парламента Алексей Найден и Павел Шумихин также решили перейти из фракции эсэров к единороссам.
Массовая миграция законодателей из одного политического блока в другой случилась вскоре после назначения главой Каменского района Федора Найдена.
Добавим, что ранее председатель АКЗС и лидер регионального отделения "Единой России" Александр Романенко, комментируя переход Найдена и Шумихина, сказал, что они "за полгода работы они увидели разницу в подходах".
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:
Работа в "Единой России" отличается активным участием депутатов в процессе принятия обдуманных решений. Партия и депутаты фракции в АКЗС сосредоточены на решении практических проблем. Я считаю, что как одномандатники они сделали закономерный для любого ответственного депутата шаг, причем Алексей Найден написал заявление и в партию "Единая Россия". А это для меня как секретаря регионального отделения имеет еще большее значение и говорит о том, что перезагрузка работы партии в регионе идет в правильном направлении - в конце концов, ответственные люди всегда тянутся к добру и правде.
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