"Злые и отмобилизованные": лидер фракции АКЗС резко ответил на переманивание депутатов

Молотов считает, что "Единая Россия" в некотором смысле убаюкала бдительность эсэров.

Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

На словах единороссы убеждали нас в том, что "выборы закончились" и надо переходить к конструктиву, просили поддержать краевой бюджет и отчет губернатора, а на деле за нашей спиной вели тайные сепаратные переговоры с депутатами-справедливороссами и переманивали их в свою партию и фракцию.

Лидер фракции эсэров заявил, что это единороссы поступили стратегически недальновидно.

Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

Получив всего лишь двух депутатов АКЗС (вдобавок к уже имеющимся 42-м) и 11 депутатов муниципального уровня (вдобавок к сотням, если не тысячам других), взамен "Единая Россия" получила предельно отмобилизованные и злые партию и фракцию "Справедливой России", которые больше не собираются вступать ни в какие диалоги и коалиции и больше не верят ни одному слову единороссов.

Напомним, что 8 февраля 11 депутатов Каменского райсобрания, избранных от "Справедливой России", перешли в созданную фракцию "Единой России". Камень-на-Оби и Каменский район были единственными в крае территориями, где большинство мест в парламентах принадлежало выдвиженцам не партии власти. Победа эсэров здесь в 2016 году стала политической сенсацией. На прошлой неделе стало известно, что депутаты краевого парламента Алексей Найден и Павел Шумихин также решили перейти из фракции эсэров к единороссам.

Массовая миграция законодателей из одного политического блока в другой случилась вскоре после назначения главой Каменского района Федора Найдена.

Добавим, что ранее председатель АКЗС и лидер регионального отделения "Единой России" Александр Романенко, комментируя переход Найдена и Шумихина, сказал, что они "за полгода работы они увидели разницу в подходах".

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:

Работа в "Единой России" отличается активным участием депутатов в процессе принятия обдуманных решений. Партия и депутаты фракции в АКЗС сосредоточены на решении практических проблем. Я считаю, что как одномандатники они сделали закономерный для любого ответственного депутата шаг, причем Алексей Найден написал заявление и в партию "Единая Россия". А это для меня как секретаря регионального отделения имеет еще большее значение и говорит о том, что перезагрузка работы партии в регионе идет в правильном направлении - в конце концов, ответственные люди всегда тянутся к добру и правде.