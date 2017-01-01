Реванш "ЕР" в Каменском районе: депутаты от "СР" массово перешли в партию власти

По словам секретаря Каменского отделения "Единой России" Виктора Ноздрина, изначально в состав фракции вошли пять депутатов райсобрания от "Единой России": Виктор Штрак, Елена Зозуля, Сергей Широков, Анатолий Генш и Алексей Хоренко. Однако в ходе заседания 8 февраля еще 11 депутатов собственноручно написали заявления о вступлении во фракцию партии власти.

Все они — депутаты, избранные в райсобрание от "Справедливой России": председатель Виктор Кашицин, депутаты Татьяна Кашицина, Лариса Кригер, Наталья Горяинова, Евгений и Николай Найдены, Иван Панченко, Юрий Варавин, Дмитрий Фокин, Андрей Сурмин и Вячеслав Каменский.

Поскольку все перечисленные депутаты не являются членами партии "Справедливая Россия", для вступления во фракцию "ЕР" им было достаточно написать заявление, сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".

Фракцию "ЕР" возглавил Виктор Штрак. По его словам, причиной массового перехода справоросов во фракцию "Единой России" была "конструктивная работа нового состава Каменского местного отделения партии власти, направленная на диалог и решение проблем жителей города и района".

Виктор Штрак,

руководитель фракции "ЕР" в Каменском райсобрании:

За год практического безвластия в районе депутаты убедились на собственном опыте, что одно дело мечтать о благополучии избирателей и убеждать их в правильности, и совсем другое – реально, ежедневно работать над этим. У "Единой России" в регионе много отличных проектов, и мы хотим, чтобы они были реализованы у нас. Добиться этого можно только в том случае, если мы будем работать вместе. Не противостоять, а именно работать с общей целью и на общий результат. Поэтому эсеры коллегиально приняли решение о переходе к "Единой России".

Пресс-релиз "ЕР" приводит мнение экспертов, которые говорят: другой важной причиной массового выхода справороссов из состава фракции мог послужить пример краевых коллег по законодательному цеху. 1 февраля сразу два депутата АКЗС – Алексей Найден и Павел Шумихин, вышли из фракции "СР" и перешли во фракцию "Единая Россия". Не исключено, что районные депутаты прислушались к коллеге, и последовали его примеру, полагают в "Единой России".

Секретарь бюро совета реготделения "Справедливой России" и депутат АКЗС Владислав Вакаев говорит, что после перехода в "ЕР" Алексея Найдена и Павла Шумихина и заявлений главы района Федора Найдена событие было ожидаемым.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Это был один из элементов стратегии на выражение полной лояльности власти. "Единая Россия" воспользовалась возможностью взять псевдореванш после унизительного поражения на выборах в районе и городе в марте прошлого года. И выбрала не путь диалога с партией, которой оказало поддержку большинство населения, а путь конфронтации. Другой вопрос, что отношение к партии власти со стороны самих жителей района не изменилось. Они голосовали за нас и до союза с Федором Найденом. Считаю это решение стратегической ошибкой.

Вакаев говорит, что "Справедливая Россия" осознанно не создавала в Каменском районном собрании свою фракцию, чтобы избранные от нее депутаты могли занимать надпартийную позицию и позиционировали себя как народные избранники без какой-либо партийной принадлежности. "Депутаты могли бы создать фракцию каменцев", - говорит он.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

В Каменском районном собрании осталась группа наших сторонников, не вошедших во фракции "Единой России". Будем разрабатывать новую тактику работы и продолжим работу по защите интересов жителей района. И если новоиспеченные единороссы настолько проникнутся духом "Единой России", что начнут ущемлять интересы людей, как это обычно происходит с партией власти, мы будем выступать против бывших товарищей.