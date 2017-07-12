Эксперт: в России осенью рухнут цены на гречку

Осенью в России упадут цены на гречку. Снижение может составить примерно 20 рублей. Об этом сообщает портал ura.ru со ссылкой на президента "Российского зернового союза" Аркадия Злочевского. В этом году гречка уже возглавила список самых дешевеющих продуктов. Средняя цена в Алтайском крае на нее в июне снизилась более чем на 30%, по сравнению с декабрем 2016 года. По данным Алтайкрайстата, килограмм гречневой крупы сейчас стоит около 52 рублей.
Эксперт сообщил, что в этом году аграрии посеяли очень много гречихи — на 300 тыс. гектаров больше. По словам Злочевского, холодная погода не повлияла на урожайность в Центральной России. Показатели держатся на уровне прошлого года.
Наибольшее увеличение посевных площадей гречихи произошло в Алтайском крае. По данным Минсельхоза России, на 15 июня они превышали 660 тыс га, что почти на 100 тыс га больше.
О необходимости снижения посевных площадей под этой культурой на Алтае говорят уже давно. Как ранее сообщал altapress.ru Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства региона, в крае есть районы, где доля гречихи в структуре посевных площадей составляет 70-80%, что не допустимо.
При этом эксперты отмечают, что из-за снижение цен в нынешнем сезоне гречиха оказалась лишь на шестом месте по рентабельности, пропустив вперед кукурузу на зерно, сахарную свеклу, озимую пшеницу, чечевицу и сою. Этими культурами власти и предлагали аграриям заниматься.
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