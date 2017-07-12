Эксперт: в России осенью рухнут цены на гречку

Эксперт сообщил, что в этом году аграрии посеяли очень много гречихи — на 300 тыс. гектаров больше. По словам Злочевского, холодная погода не повлияла на урожайность в Центральной России. Показатели держатся на уровне прошлого года.

Наибольшее увеличение посевных площадей гречихи произошло в Алтайском крае. По данным Минсельхоза России, на 15 июня они превышали 660 тыс га, что почти на 100 тыс га больше.

О необходимости снижения посевных площадей под этой культурой на Алтае говорят уже давно. Как ранее сообщал altapress.ru Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства региона, в крае есть районы, где доля гречихи в структуре посевных площадей составляет 70-80%, что не допустимо.

При этом эксперты отмечают, что из-за снижение цен в нынешнем сезоне гречиха оказалась лишь на шестом месте по рентабельности, пропустив вперед кукурузу на зерно, сахарную свеклу, озимую пшеницу, чечевицу и сою. Этими культурами власти и предлагали аграриям заниматься.