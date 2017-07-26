К чему может привести введение курортного сбора в Алтайском крае: мнения экспертов

Законопроект о введении курортного сбора окончательно приняли в третьем чтении. На территории Алтайского края и других трех регионов страны эксперимент вводится на 4,5 года — с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сначала власти региона решили провести эксперимент только в Белокурихе. В дальнейшем сбор могут ввести и на других территориях края. В 2019 году его размер может вырасти до 100 рублей. Altapress.ru узнал у алтайских экспертов и участников рынка, как отразится на турпотоке и развитии туристических объектов введение курортного сбора.
"На продажи не повлияет"
Олег Акимов,
заместитель генерального директора сети "Курорт Белокуриха":
В Белокурихе мы неоднократно обсуждали вопрос о введении курортного сбора. Нам он необходим, потому что содержание терренкуров, дороги производится за счет санаториев. Это еще при учете того, что мы платим налоги. На собранные средства можно улучшится содержание территорий города-курорта. Возможно, в этой ситуации немного подорожают путевки. Средняя стоимость проживания в санатории обходится в 3-4 тыс. рублей в сутки. Если к такой сумме добавиться 50 рублей, то на продажи это никак не повлияет. Однако это может отразиться на средствах размещения, чей ценник ниже: там клиент другой, и для него дополнительные затраты будут существенными.
"Могут выбрать другой регион"
Наталья Гордеева,
директор турагентства "Алтайтурист":
Я отношусь к эксперименту с курортным сбором неоднозначно. Да, он создаст некоторое подспорье для курортных территорий, все-таки туристы оказывают на них значительную антропогенную нагрузку. В то же время, сейчас не та экономическая обстановка в стране, чтобы вводить дополнительные налоги или сборы.
В Белокурихе, вероятно, эта сумма будет не настолько ощутима. А вот размер курортного сбора для семьи с двумя детьми старше 14-15 лет, привыкшей отдыхать в бюджетных летних домиках в районе озера Ая, может стать решающим аргументом в выборе другого региона для отдыха.
Пока не понятен механизм взимания сбора на "диких" местах отдыха, где только палаточный отдых, или в "зеленых" домах. В Яровом, к примеру, большая часть туристов селится в частных домах.
В любом случае необходимость и действенность введения курортного сбора покажет время, а туристы проголосуют за или против своими деньгами.
"Для туриста это будет ощутимо"
Елена Клюшникова,
совладелец турбазы "Тайнинская слобода" (Красногорский район):
Возможно, введение курортного сбора отрицательно скажется на турпотоке. В нашем районе работают две турбазы, сюда приезжают люди среднего достатка. Сутки проживания на одного человека стоят около 500 рублей. В таком случае 50-100 рублей будет для туриста ощутимыми. Сложно сказать, за какие курортные преимущества турист должен заплатить эти деньги.
"Пока бюджет ничего не имеет"
Николай Бачурин,
первый заместитель главы администрации города Яровое:
Мы относимся к введению сбора положительно. Летом в Яровое приезжает много гостей, а бюджет города фактически ничего с этого не имеет. Мы не можем развивать рекреационную инфраструктуру — система налогообложения не позволяет нам это делать.
Единственный минус реализации нового закона в нашем городе — это порядок взимания сбора. Согласно документу, это должны делать стационарные места размещения: гостиницы, здравницы, кемпинги и т.д. В Яровом таких мест около 1 тыс. Остальные — частный сектор. Сейчас мы проводим работу по изменению разрешенного использования земли тем людям, которые должны были вести индивидуальное жилищное строительство на участке, а они построили на нем гостиницы или кемпинги. Но эта работа длительная.
Впрочем, сбор даже с 1 тыс. мест станет большой подмогой бюджету. При длительности сезона около 100 дней это, по самым приблизительным расчетам, может дать дополнительно порядка 5 млн рублей. Это, грубо говоря, 800 метров дороги. У нас не хватает благоустроенных улиц и дворов, которые привлекали бы туристов визуально. Магазины сегодня — на каждом шагу, а комфортной городской среды не хватает.
Размер курортного сбора значительно не скажется на турпотоке. 50 рублей ничего не изменят. Те, кто проживали в гостинице и платил по 2,5 тыс. рублей в сутки, и в дальнейшем будут это делать.
"Деньги пойдут на инфраструктуру"
Юрий Захаров,
начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу:
Предварительно в качестве места проведения эксперимента был выбран город-курорт федерального значения Белокуриха. В первую очередь мы должны посмотреть, как он будет работать, а уже после распространять эту практику на другие площадки региона. Предварительно, за первый год удастся собрать около 50 млн рублей.
Сейчас мы формирует список объектов, на которые планируется направить деньги со сбора. Речь не идет о том, чтобы решать чисто муниципальные проблемы. Это деньги, которые будут направлены на улучшение инфраструктуры курорта. Сейчас не стоит вопрос убедить туристов приехать в Белокуриху или на другую территорию края. Главное, чтобы у них возникло желание сюда вернуться
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