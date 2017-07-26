К чему может привести введение курортного сбора в Алтайском крае: мнения экспертов

Я отношусь к эксперименту с курортным сбором неоднозначно. Да, он создаст некоторое подспорье для курортных территорий, все-таки туристы оказывают на них значительную антропогенную нагрузку. В то же время, сейчас не та экономическая обстановка в стране, чтобы вводить дополнительные налоги или сборы.

В Белокурихе, вероятно, эта сумма будет не настолько ощутима. А вот размер курортного сбора для семьи с двумя детьми старше 14-15 лет, привыкшей отдыхать в бюджетных летних домиках в районе озера Ая, может стать решающим аргументом в выборе другого региона для отдыха.

Пока не понятен механизм взимания сбора на "диких" местах отдыха, где только палаточный отдых, или в "зеленых" домах. В Яровом, к примеру, большая часть туристов селится в частных домах.

В любом случае необходимость и действенность введения курортного сбора покажет время, а туристы проголосуют за или против своими деньгами.