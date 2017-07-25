Власти Алтайского края решили, где туристы будут платить курортный сбор

По словам Юрия Захарова, сегодня инфраструктура Белокурихи испытывает повышенную нагрузку, которую нужно компенсировать. В городе проживают около 15 тыс. людей, ежегодно сюда приезжают около 230 тыс. туристов.

Юрий Захаров,

начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу:

В первую очередь мы посмотрим, как будет работать эксперимент, а уже после распространять эту практику на другие площадки региона.

Заместитель гендиректора сети "Курорт Белокуриха" Олег Акимов рассказал altapress.ru, что в Белокурихе уже неоднократно обсуждали вопросы о введении курортного сбора. Сегодня содержание терренкуров, строительство дорог производится за счет санаториев, что в последнее время стало накладным. Курортный сбор смог бы значительно "разгрузить" предприятия.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора сети "Курорт Белокуриха":

Возможно, произойдет небольшое подорожание путевок. Но, думаю, оно будет незначительно. Средняя стоимость проживания в санатории обходится в 3-4 тыс. рублей в сутки. Если к такой сумме добавиться 50 рублей, то на продажи это никак не повлияет.

По словам Захарова, сейчас разрабатывается региональный закон, который должны принять до 1 декабря 2017 года. Этот закон представят депутатам на заседании краевого заксобрания, на котором рассмотрят вопрос о льготных категориях граждан.

В прошлом году Белокуриху посетило более 200 тысяч туристов. По словам Олега Акимова, из них около 70 тыс. человек освободятся от уплаты налога (дети, участники ВОВ, инвалиды, малоимущие семьи и т.д.).

По экспертной оценке, за первый год удастся собрать около 50 млн рублей, рассказал Юрий Захаров. Напомним, эксперимент вводится на 4,5 года — с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Эти деньги пойдут на развитие курортной инфраструктуры Белокурихи. Сейчас ведомство готовит список объектов, которые благоустроят, построят или отремонтируют на собранные деньги.

Юрий Захаров,

начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу:

Речь не идет о том, чтобы решать чисто муниципальные проблемы за счет собранных средств. Это деньги, которые будут направлены на улучшение инфраструктуры города-курорта, благоустройства терренкуров и других территорий, где гость города-курорта бывает, когда выходит за пределы санатория. Сейчас не стоит вопрос убедить туристов приехать в Белокуриху или на другую территорию края. Главное, чтобы у него возникло желание сюда вернуться.

Юрий Захаров сообщил, что сейчас в городе-курорте насчитывается 36 средств размещения (гостиниц, отелей, санаториев), на которых будут взимать с туристов курортный сбор и перечислять его в краевой бюджет. В список попали организации, которые официально предоставляют санаторно-курортные и гостиничные услуги в городе-курорте.

Напомним, 19 июля Госдума в окончательном третьем чтении одобрила закон о введении курортного сбора.