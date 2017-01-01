Эксперты, расследующие крушение вертолета на Алтае, изучат материалы другой катастрофы

Тогда, во время полярной экспедиции "По следам "Двух капитанов", неподалеку от острова Белый в Ямало-Ненецком автономном округе разбился один из трех вертолетов, принимавших участие в полете. При этом, пропавший без вести на Алтае Дмитрий Ракитский также участвовал в том перелете.

Как рассказали "Газете.Ru" источники в правоохранительных органах, эксперты намерены дополнительно изучить материалы другой катастрофы, случившейся 18 апреля 2016 года во время полярной экспедиции, посвященной поискам шхуны "Святая Анна".

"В той экспедиции участвовало три вертолета Robinson, одним из них управлял Дмитрий Ракитский", — рассказал собеседник, знакомый с ходом расследования. По его словам, путешественники должны были совершить перелет по маршруту Москва — Вельск — Мезень — Нижняя Пыша — Нарьян-Мар — Амдерма — остров Белый. Однако при подлете к острову погода ухудшилась. Вертолеты разделились. Два из них полетели в поселок Сабетту, один — RA-06233 — на разведку к острову Белый, где и разбился.

"Когда следователи начали изучать инцидент, то выплыла целая куча недочетов и нарушений, несмотря на все предыдущие рекорды пилотов и вроде бы имевшийся опыт", — говорит источник.

Так, по словам эксперта, в отчете МАК по той катастрофе зафиксировано, что КВС разбившегося вертолета выполнял полеты без медицинского заключения о допуске к полетам, кроме того, он не был подготовлен к выполнению полетов по приборам. При этом переподготовку на Robinson погибший получал в аэроклубе "Истра", совладельцем которого, кстати, был пропавший без вести на Алтае шеф-пилот Дмитрий Ракитский, но летную книжку погибшего пилота найти так и не удалось.

Кроме того, сам вертолет Robinson приспособлен только для эксплуатации по правилам визуальных полетов и не оборудован противообледенительной системой. В рекомендациях по управлению вертолетами R66 говорится, что необходимо избегать маневров вертолета на малых скоростях и малых высотах.

Расследование МАК показало, что пилот маневрировал на малой высоте с малой скоростью, также были выявлены признаки обледенения машины.

"На этот раз были схожие условия полета: плохая видимость, холодный ветер и влажность могли способствовать обледенению", — говорит эксперт.

В свою очередь в Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) отмечают, что Дмитрий Ракитский известен как опытный пилот-инструктор, сооснователь и шеф-пилот компании "Авиамаркет" ("Хелипорт Истра") — российского дилера Robinson. Он стал первым в мире летчиком, летавшим на Robinson R-66 в Арктике, участвовал в первом российском кругосветном путешествии на вертолетах.

"Говорить о том, что условия полета были схожими, как минимум некорректно, — заявил председатель правления АОПА-Россия Владимир Тюрин. — Все люди в целом допускают всегда одни и те же ошибки. Поэтому если рассуждать, мог ли Ракитский допустить те же ошибки, что и Михаил Фарих в апреле прошлого года, то, наверное, мог. Но тех же самых ошибок здесь быть не могло однозначно. Во-первых, другие погодные условия были, вряд ли там могло быть обледенение. Да и вообще, сейчас еще слишком рано говорить о причинах аварии. Слишком мало времени прошло, и еще ничего не известно".

Катастрофа вертолета Robinson R-66 произошла в Турочакском районе Республики Алтай 12 февраля, примерно в 20.20 по местному времени. Сотрудники заповедника позвонили в спасательную службу и рассказали, что возле мыса Кокши над Телецким озером внезапно из вида пропали огни вертолета. По словам очевидцев, вертолет вошел "штопором" в озеро.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson. В связи с крушением вертолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", на месте крушения проводится поисковая операция.

На борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании Heli Club (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.