Эксперты, расследующие крушение вертолета на Алтае, изучат материалы другой катастрофы

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Эксперты, расследующие крушение вертолета Robinson R-66 в Телецкое озеро (Республика Алтай), намерены изучить материалы другой авиакатастрофы.

Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года.
Поисковая операция на Телецком озере. 13 февраля 2017 года. Фото: опубликовано на 04.mchs.gov.ru.

Тогда, во время полярной экспедиции "По следам "Двух капитанов", неподалеку от острова Белый в Ямало-Ненецком автономном округе разбился один из трех вертолетов, принимавших участие в полете. При этом, пропавший без вести на Алтае Дмитрий Ракитский также участвовал в том перелете.

Как рассказали "Газете.Ru" источники в правоохранительных органах, эксперты намерены дополнительно изучить материалы другой катастрофы, случившейся 18 апреля 2016 года во время полярной экспедиции, посвященной поискам шхуны "Святая Анна".

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"В той экспедиции участвовало три вертолета Robinson, одним из них управлял Дмитрий Ракитский", — рассказал собеседник, знакомый с ходом расследования. По его словам, путешественники должны были совершить перелет по маршруту Москва — Вельск — Мезень — Нижняя Пыша — Нарьян-Мар — Амдерма — остров Белый. Однако при подлете к острову погода ухудшилась. Вертолеты разделились. Два из них полетели в поселок Сабетту, один — RA-06233 — на разведку к острову Белый, где и разбился.

"Когда следователи начали изучать инцидент, то выплыла целая куча недочетов и нарушений, несмотря на все предыдущие рекорды пилотов и вроде бы имевшийся опыт", — говорит источник.

Так, по словам эксперта, в отчете МАК по той катастрофе зафиксировано, что КВС разбившегося вертолета выполнял полеты без медицинского заключения о допуске к полетам, кроме того, он не был подготовлен к выполнению полетов по приборам. При этом переподготовку на Robinson погибший получал в аэроклубе "Истра", совладельцем которого, кстати, был пропавший без вести на Алтае шеф-пилот Дмитрий Ракитский, но летную книжку погибшего пилота найти так и не удалось.

Кроме того, сам вертолет Robinson приспособлен только для эксплуатации по правилам визуальных полетов и не оборудован противообледенительной системой. В рекомендациях по управлению вертолетами R66 говорится, что необходимо избегать маневров вертолета на малых скоростях и малых высотах.

Расследование МАК показало, что пилот маневрировал на малой высоте с малой скоростью, также были выявлены признаки обледенения машины.

"На этот раз были схожие условия полета: плохая видимость, холодный ветер и влажность могли способствовать обледенению", — говорит эксперт.

В свою очередь в Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) отмечают, что Дмитрий Ракитский известен как опытный пилот-инструктор, сооснователь и шеф-пилот компании "Авиамаркет" ("Хелипорт Истра") — российского дилера Robinson. Он стал первым в мире летчиком, летавшим на Robinson R-66 в Арктике, участвовал в первом российском кругосветном путешествии на вертолетах.

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"Говорить о том, что условия полета были схожими, как минимум некорректно, — заявил председатель правления АОПА-Россия Владимир Тюрин. — Все люди в целом допускают всегда одни и те же ошибки. Поэтому если рассуждать, мог ли Ракитский допустить те же ошибки, что и Михаил Фарих в апреле прошлого года, то, наверное, мог. Но тех же самых ошибок здесь быть не могло однозначно. Во-первых, другие погодные условия были, вряд ли там могло быть обледенение. Да и вообще, сейчас еще слишком рано говорить о причинах аварии. Слишком мало времени прошло, и еще ничего не известно".

Катастрофа вертолета Robinson R-66 произошла в Турочакском районе Республики Алтай 12 февраля, примерно в 20.20 по местному времени. Сотрудники заповедника позвонили в спасательную службу и рассказали, что возле мыса Кокши над Телецким озером внезапно из вида пропали огни вертолета. По словам очевидцев, вертолет вошел "штопором" в озеро.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson. В связи с крушением вертолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", на месте крушения проводится поисковая операция.

На борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании Heli Club (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

Читайте трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета

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