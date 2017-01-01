На Алтае потерпел крушение вертолёт с Анатолием Банных на борту (трансляция)

В настоящее время следственная группа готова выехать к месту возможного крушения. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку также ведет Горно-Алтайская транспортная прокуратура.

О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается. Известно, что перед крушением вертолет приземлялся на кордоне Кокши, откуда совершил вылет около 20.20. Вскоре после взлета на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте. "Полет был несанкционированным", — рассказал "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора региона. Он также сообщил, что вертолет рухнул в воду на взлете. Вертолет принадлежит компании "Алтайавиа".

Пилот вертолета, скорее всего, не справился с управлением, считает другой источник агентства.

Анатолий Банных в 2009 году был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшем у горы Черной в Кош-Агачском районе Республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека тогда выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин погибли.

Обновлено от 23.46:

К месту падения выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Алтай и спасатели Алтайского филиала регионального поисково-спасательного отряда МЧС России — всего 21 человек. Проводится наращивание группировки. В готовности к вылету находятся два вертолета Ми-8 МЧС России с водолазами на борту, сообщили в свою очередь в Сибирском региональном центре МЧС.

Обновлено от 23.51:

Спасатели МЧС РФ по Республике Алтай уже выдвинулись к месту падения вертолета. Сообщается, что глубина на месте возможного падения может составлять 280 метров. "Сейчас в регионе ночь, темно, к 06:30, с началом рассвета, группа приступит к работе", — сказал ТАСС начальник ГУ МЧС России по региону Букин.

Обновлено от 00.09:

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника видели, как погасли бортовые огни вертолета, рассказал ТАСС глава администрации Турочакского района Владислав Рябченко. "Огни вертолета погасли примерно в километре от берега, сотрудники заповедника подали первыми сигнал об этой ситуации. По данным, которые есть у нас, это был частный вертолет", — сказал он.

Обновлено от 00.13:

На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин, сообщает "Лайф". Сотрудников Алтайского биосферного заповедника в этом списке нет. Правоохранители подтверждают информацию о том, что бизнесмен был на борту.

Причиной падения вертолета, на борту которого было 5 человек, могли стать сложные метеоусловия. Еще одна возможная причина — ошибка пилота или неполадки в двигательной системе. Вертолет потерпел крушение в 40 километрах от села Артыбаш.

Обновлено от 00.30:

Вертолет авиакомпании "Алтайавиа" совершал экскурсионный полет к Телецкому озеру. "Он должен был продлиться 3-3,5 часов", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В район падения вертолёта из Горно-Алтайска направлена аэромобильная группировка численностью 60 человек и 12 единиц техники. Ранее в 21.40 в район мыса Кокши направилась оперативная группа пожарного гарнизона Турочакского района для организации вертолётной площадки в количестве 6 человек и 1 единица техники, сообщает ГУ МЧС по РА.

В Главном управлении МЧС России по Республике Алтай развёрнут оперативный штаб, информация уточняется.

Обновлено от 00.39:

"После взлета с мыса Кокши вертолет упал с 200 метров в озеро. От берега 300 метров примерно. У нас здесь сегодня снегопад и мороз 20 градусов минус. Они в сумерках взлетали. Да и вообще, последние три дня мотались часто. Сегодня только ругнулся, что снег идет, вечереет и вертушка идет. Я в окно выглянул, не видать ни зги. Ещё подумал — не боятся же", — пишет в Facebook Руслан Репкин.

Обновлено от 00.44:

В район происшествия в 22.00 убыл Алтайский поисково-спасательный отряд в количестве 23 человека и поисково-спасательный отряд в количестве 8 человек, сообщает ГУ МЧС по РА.

13 февраля в 8.00 в Горно-Алтайск прибудет следующая авиационно-спасательная группировка:

вертолет МИ-8 из Иркутска с 4-мя спасателями и подводным аппаратом FALCON;

вертолет МИ-8 из Хакасии с 6-ю спасателями;

вертолет МИ-8 из Барнаула с 3-мя спасателями;

вертолет МИ-8 компании "АлтайАвиа" с тремя людьми.

катер на воздушной подушке от Бердского поисково-спасательного отряда.

Обновлено от 00.54:

Компания "Алтайавиа" открестилась от вертолета. Предположительно, он принадлежал одному из аэроклубов. "Это не наш вертолет, это вертолет одноименного аэроклуба. Он базируется у нас в ангаре, больше подробностей сказать не могу", — сказал ТАСС собеседник агентства.

Обновлено от 01.04:

В Росгидромете сообщили, что в районе падения вертолёта была нормальная погода. Там не было сильных осадков, ветра и других погодных явлений, которые могли бы стать причиной крушения воздушного судна.

Работает телефон "доверия": 8-388-23-99999 (для всех абонентов города и районов республики).

Справка

Robinson R66 — лёгкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолёт американского производства. Россия сертифицировала R66 в марте 2013 года.

R66 является одномоторным вертолётом классической схемы: двухлопастной несущий винт и двухлопастной хвостовой винт. R66 изготовлен из композиционных материалов, алюминиевых и стальных сплавов. Пассажировместимость составляет 4 человека. Длина 11,66 метров, высота 3,48 метров.