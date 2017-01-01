СМИ: на Алтае найдено тело пассажира с упавшего в Телецкое озеро вертолета

13 февраля на берегу Телецкого озера было найдено тело пассажира вертолета Robinson 66, упавшего накануне вечером.
По данным "Интерфакса", который ссылается на свой источник в экстренных службах, это тело Елены Ракитской. Его прибило волнами к берегу.
Напомним, что 12 февраля произошла в Республике Алтай произошла трагедия — вертолет с людьми рухнул в Телецкое озеро. На борту находились пять человек.
Читать трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета
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