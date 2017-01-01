Что известно про место, где упал вертолет с Анатолием Банных

12 февраля в Республике Алтай потерпел катастрофу вертолет Robinson-66. На борту находилось пять человек. По предварительным данным известно, что вертолет упал в Телецкое озеро в Турочакском районе. Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.
Проходила информация, что это был экскурсионный полет к озеру, который должен был продлиться 3-3,5 часов. Сообщалось, что якобы был несанкционированный, так как летать над заповедным озером в темное время суток запрещено. Однако в Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА Россия) уточнили, что "это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования". По данным организации, место взлета и маршрут полета не проходили над Алтайским заповедником.
"В устье реки Кокши расположен кордон заповедника и пост метеорологической станции.
Река Кокши (Кок-су – голубая вода) относится к числу крупных восточных притоков озера. Вырываясь грохочущим потоком из глубокой долины, она впадает в озеро двумя рукавами и образует довольно большой вынос, покрытый молодым сосновым лесом. Протяженность реки около 30 километров.
Вверх по долине уходит тропа, которой с давних времен пользовались охотники. Тропа поднимается по правому склону долины реки Кокши, и в подгольцовой зоне приводит к высокогорному озеру Караколь. От озера долгое время петляет у верхней границы леса и уходит к абаканскому хребту и далее в Саяны.
Величественная гора южнее впадения Кокши носит название Улюк, по преданию это окаменевший богатырь. Склоны гор крутые, безлесные, а более отлогие места и террасы покрыты парковыми лиственничными лесами.
Южнее впадения Кокши горы заметнее выше, а озеро шире, хотя сложно определить его ширину. Воздух настолько чист и прозрачен, что на противоположном берегу хорошо просматриваются деревья невооруженным глазом, и кажется, что он совсем рядом, а до него около 5 километров".
Из книги Т.Г. Дулькейта "Телецкое озеро в легендах и былях".
Известный барнаульский арт-критик Вадим Климов опубликовал на своей странице в Facebook фото мыса Кокши:
Телецкое озеро – единственный из сибирских пресноводных водоемов, на котором полный ледостав периодически отсутствует. Озеро может не замерзать полностью на протяжении 7-12 лет. Замерзает озеро по характерным участкам – сначала (в ноябре-декабре) ледостав наступает в северо-западном мелководном участке (в районе сел Артыбаш, Иогач), центральная же глубоководная часть покрывается льдом лишь в конце января – начале марта. Разрушение и вскрытие льда растягивается на два месяца – с середины марта по середину мая.
В районе кордона озеро практически не замерзает.
В "Журнале Алтайского биосферного заповедника" написано, что связь на этой территории плохая: "Кордон Кокши Алтайского заповедника - место труднодоступное для связи - ни мобильной связи, ни интернета там нет. "Общение с "Большой землей" — по спутниковому телефону, в случае крайней необходимости. Материалы для нашей рубрики "Жизнь заповедного кордона" Сергей Усик передаёт с оказией".
До места пропажи вертолета на Алтае зимой можно добраться только по воздуху, сообщил ТАСС глава Турочакского района республики Владислав Рябченко: "С одной стороны озера - заповедник, с другой - просто труднодоступная местность, горы и тайга. Зимой туда добираются только вертолетом. К тому же зима - период сильных штормов на Телецком озере".
По данным чиновника, населенных пунктов в этом районе нет, только кордоны заповедника, где зимой живут инспекторы. Телецкое озеро очень популярно у туристов, однако основная туристическая инфраструктура сосредоточена в поселках Артыбаш и Иогач в 40 км северо-западнее места пропажи вертолета, а "диких туристов" с палатками зимой на берегу озера нет.
По данным МЧС, 12 февраля в Республике Алтай было облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура воздуха ночью минус 23…28 °С, местами минус 15…20 °С, по юго-востоку минус 30…35 °С, днем минус 10…15 °С, местами минус 15…20 °С, по юго-востоку минус 20…25 °С.
На борту разбившегося над Телецким озером вертолета Robinson-66 помимо шеф-пилота Heliport Istra Дмитрия Ракитского, его жены Елены, алтайского бизнесмена Анатолия Банных находилась заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева. Кроме того, на борту потерпевшего крушение вертолёта был всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин.
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