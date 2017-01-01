Что известно про место, где упал вертолет с Анатолием Банных

1 Что за местность на кордоне Кокши?

"В устье реки Кокши расположен кордон заповедника и пост метеорологической станции.

Река Кокши (Кок-су – голубая вода) относится к числу крупных восточных притоков озера. Вырываясь грохочущим потоком из глубокой долины, она впадает в озеро двумя рукавами и образует довольно большой вынос, покрытый молодым сосновым лесом. Протяженность реки около 30 километров.

Вверх по долине уходит тропа, которой с давних времен пользовались охотники. Тропа поднимается по правому склону долины реки Кокши, и в подгольцовой зоне приводит к высокогорному озеру Караколь. От озера долгое время петляет у верхней границы леса и уходит к абаканскому хребту и далее в Саяны.

Величественная гора южнее впадения Кокши носит название Улюк, по преданию это окаменевший богатырь. Склоны гор крутые, безлесные, а более отлогие места и террасы покрыты парковыми лиственничными лесами.

Южнее впадения Кокши горы заметнее выше, а озеро шире, хотя сложно определить его ширину. Воздух настолько чист и прозрачен, что на противоположном берегу хорошо просматриваются деревья невооруженным глазом, и кажется, что он совсем рядом, а до него около 5 километров".

Из книги Т.Г. Дулькейта "Телецкое озеро в легендах и былях".

Известный барнаульский арт-критик Вадим Климов опубликовал на своей странице в Facebook фото мыса Кокши: