В "Википедии" появилась оскорбительная запись по поводу гибели Анатолия Банных

Интернет-пользователи неадекватно отреагировали на информацию о возможном крушении вертолёта. На странице в "Википедии", посвящённой Анатолию Банных, появилась оскорбительная запись, пишет Life. Однако вскоре запись оперативно удалили.
Стало известно, что пассажиры пропавшего вертолета отдыхали на местной турбазе. По словам источника Life в правоохранительных органах, это была база Алтай-Village. Находившиеся на борту, возможно, не были знакомы между собой. Все они отдыхали в разных коттеджах и въехали в разное время. "По нашим данным, с пилотом и его супругой ранее был знакомы только Анатолий Банных", — сообщил источник.
На борту разбившегося вертолета помимо пилота Дмитрия Ракитского, его жены Елены, Анатолия Банных могла находиться заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Кроме того, по данным Life, на борту потерпевшего крушение вертолёта был всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин. Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом с фиксированных объектов.
Ранее сообщалось, что на вертолете могли лететь жена и дети Анатолия Банных.
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Напомним, вертолёт Robinson-66 рухнул в 24 километрах от села Яйлю (в 40 километрах от села Артыбаш) в воду примерно в 1,5 километрах от берега. Известно, что перед крушением вертолет приземлялся на кордоне Кокши, откуда совершил вылет около 20.20. Вскоре после взлета на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро. Вертолет совершал экскурсионный полет к Телецкому озеру. Он должен был продлиться 3-3,5 часов. Полет был несанкционированный, так как летать над заповедным озером в темное время суток запрещено.
В межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов АОПА-Россия заявили, что пилот Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших лётчиков России. "Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолёта, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия", — говорится в сообщении. Кроме того, по мнению организации, это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования.
На поиски вертолёта выехали специалисты Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 12 человек на вездеходном транспорте. К месту возможного происшествия также летит аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Алтай. Численность группировки составляет 51 человек и 11 единиц техники. После прибытия всех сил группировка увеличится до 160 человек и 12 единиц техники. Силы и средства МЧС совершают марш от Горно-Алтайска до села Яйлю, где будет развернут базовый лагерь.
В готовности к вылету в Республику Алтай находятся вертолеты Ми-8 МЧС России из Абакана (Республика Хакасия) и Красноярска и оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России. Также должны прибыть спасатели из Иркутска подводным аппаратом FALCON. Активная фаза поисковых работ начнётся с рассветом 13 февраля, как только силы МЧС прибудут в район ЧП.
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Анатолий Банных в 2009 году был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшем у горы Черной в Кош-Агачском районе Республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека тогда выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин погибли.
В Росгидромете сообщили, что в районе падения вертолета была нормальная погода. Там не было сильных осадков, ветра и других погодных явлений, которые могли бы стать причиной крушения воздушного судна.
Справка
R66 является одномоторным вертолётом классической схемы: двухлопастной несущий винт и двухлопастной хвостовой винт. Изготовлен из композиционных материалов, алюминиевых и стальных сплавов. Пассажировместимость составляет 4 человека. Длина 11,66 метров, высота 3,48 метров.
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