Robinson 66 вошел "штопором" в Телецкое озеро. Подробности крушения вертолета на Алтае

12 февраля произошла в Республике Алтай произошла трагедия — вертолет с людьми рухнул в Телецкое озеро. На борту находились пять человек, в том числе Анатолий Банных. Altapress.ru стали известны подробности трагедии.
Как сообщили altapress.ru очевидцы произошедшего, пилот вертолета Robinson 66 заправил полный бак на кордоне в Кокши (Республика Алтай) и взлетел. Дул сильный боковой ветер, и вертолет практически штопором вошел в Телецкое озеро на расстоянии примерно 500 метров от берега. Это произошло между 20.00 и 21.00 местного времени. На помощь к месту происшествия очевидцы не смогли подплыть на катере — была сильная волна.
Работающий на кордоне Кокши, возле которого произошла катастрофа, сотрудник Алтайского заповедника Сергей Усик видел, как в Телецкое озеро упал вертолет, об этом он рассказал Рен-ТВ. По словам очевидца, в момент аварии в округе была сложная погодная обстановка.
Сергей Усик,
государственный инспектор в области охраны окружающей среды:
В этот момент я находился на кордоне на середине озера, борт сделал оборот вокруг кордона и на высоте метров около 200, расстояние от берега было порядка 1 километра, резко потерял высоту и упал. Погода была очень сложная сильный ветер и снег, видимость плохая я наблюдал только по бортовым огням.
Первоначально сообщалось о шести находившихся на борту вертолета. Однако впоследствии выяснилось, что в вертолете находилось пять человек.
По предварительной информации очевидца altapress.ru, глубина водоёма в месте падения составляет более 200 м, ширина 2 км.
13 февраля с раннего утра начались поисковые работы: привлечены представители различных министерств и ведомств — спасатели и другие специалисты МЧС России, следственные и правоохранительные органы, Росавиация и Росстранснадзор, муниципальные и региональные власти, частные авиакомпании, местное население. В общей сложности это 250 человек и более 40 единиц техники.
В район поиска доставлено судно на воздушной подушке МЧС России из Новосибирской области. До предполагаемого места падения вертолёта по воде и льду озера судну предстоит пройти 40 км.
Поисковые работы, особенно для авиационного транспорта, могут осложниться погодными условиями — низкая температура, туман, ветер. В готовности к вылету находятся 4 вертолёта (МЧС России, Росавиации, частной авиакомпании).
Александр Себов,
начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России:
10 спасателей с водолазным оборудованием и глубоководной камерой направляем из Абакана. Находимся в готовности к вылету с 6 часов утра. Пока нет погоды. По маршруту движения погодные условия благоприятные, а вот на месте проведения работ погоды нет, диспетчерские службы вылет не разрешаю.
Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолётом доставляют в район поиска телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС России.
На берегу Телецкого озера силами МЧС России организованы работы по оборудованию вертолётных площадок. К месту происшествия самая ближайшая из них— кордон "Кокши".
Читать трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета с Анатолием Банных на борту
Справка
"Фалькон" — подводный аппарат нового поколения, предназначен для выполнения поисковых и обследовательских работ в прибрежных морских или внутренних водах.
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